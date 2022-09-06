Животич: Сербии выдвинут ультиматум, написанный сладкими словами

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Лидеры ведущих стран Евросоюза фактически выдвинули Сербии ультиматум, требуя признать Косово.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сербский историк и политолог Александар Животич, давая оценку письму президента Франции и канцлера Германии сербскому лидеру Александру Вучичу с призывом к «тяжелым решениям», чтобы достичь прогресса в диалоге с косовскими сепаратистами.

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«Письмо двух лидеров, по сути, представляет собой ультиматум, написанный сладкими словами, и четкий сигнал руководству сербского государства о том, что политический Запад ожидает быстрого решения в соответствии с основными политическими и силовыми принципами линии ЕС и НАТО», – сказал Животич «Известиям».

По его мнению, в условиях украинского кризиса ведущие страны ЕС торопятся завершить свой проект «независимости Косово», а потому «предпринимают усилия по умиротворению территории, которую считают исключительно своей зоной влияния».

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина подчеркивает, что вопрос о статусе Косово «явно вышел из правовой плоскости, в которой хотя бы условно был последние годы, теперь является исключительно политическим».

А Животич отмечает, что за исключением ультраправых движений, сербская общественность хочет решения косовской проблемы и готова пойти на компромисс, но кроме небольшого числа прозападных либералов, никто не готов поддержать признание независимости Косово.

«Самый широкий компромисс представляет собой максимальную автономию албанцев без признания независимости при полной защите сербского населения и культурного наследия», — резюмировал сербский эксперт.