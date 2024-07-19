«Животный рефлекс»: украинское общество превращено в рабов – Бортник
Украинское общество превратили в послушных рабов, которые даже не пытаются выразить недовольство многочисленными ограничениями.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Основная проблема Украины сегодня – даже не вторжение России, и не коррупция. А то, что в обществе формируется рефлекс выученной беспомощности. Этот термин пошёл со знаменитого эксперимента над животными – их садили в клетку, они пытались вырваться, а через долгое время, когда открывали дверь клетки, эти животные забывали освободиться.
Они забывали, что нахождение в клетке ненормально, противоречит законам природы, противоречит их истинным ценностям и целям.
К сожалению, это работает и в человеческих обществах. В человеческой истории рабство – более тысячи лет, в которых более 90% рабов даже не думали о побеге», – сказал Бортник.
«И сегодня, к сожалению, наше общество привыкает к выученной беспомощности. К ситуации, когда сначала стало невозможно выехать за границу. Стало невозможно передвигаться между областями или на определённых территориях.
Потом стало невозможно устроиться на работу, получить государственную или медицинскую услугу. Потом стало невозможным выйти на улицу… или протестовать. Сейчас люди привыкают жить без света, без воды, без ключевых социальных услуг, которые предоставляет государство.
Конечно, есть люди, которые против, которые пытаются протестовать. Но они получают клеймо предателей, распространителей вражеских нарративов. Или им просто подрезают поднимающиеся головы разными формами общественного давления. Так наше общество постепенно привыкает быть инструментом для чужих целей», – добавил политолог.
Спасибо!
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