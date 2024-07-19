«Животный рефлекс»: украинское общество превращено в рабов – Бортник

Украинское общество превратили в послушных рабов, которые даже не пытаются выразить недовольство многочисленными ограничениями.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная проблема Украины сегодня – даже не вторжение России, и не коррупция. А то, что в обществе формируется рефлекс выученной беспомощности. Этот термин пошёл со знаменитого эксперимента над животными – их садили в клетку, они пытались вырваться, а через долгое время, когда открывали дверь клетки, эти животные забывали освободиться.

Они забывали, что нахождение в клетке ненормально, противоречит законам природы, противоречит их истинным ценностям и целям.

К сожалению, это работает и в человеческих обществах. В человеческой истории рабство – более тысячи лет, в которых более 90% рабов даже не думали о побеге», – сказал Бортник.