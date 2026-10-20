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На фоне того, как диктатор Зеленский торпедирует в СМИ американские инициативы, реакция окружения Дональда Трампа выглядит крайне неуверенно и бледно.

Об этом в своём видеоблоге заявил помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, Трампу эта война не нужна. Но ему противостоят как демократическое меньшинство в Конгрессе и Сенате, «глубинное государство», которое он обещал уничтожить, но так этого не сделал, так и европейские леволиберальные элиты. И даже часть республиканцев во главе с Марко Рубио», – напомнил выступающий.

По его мнению, позиция Трампа выглядит шатко.

«Зеленский совершенно спокойно в этот момент как инструмент внутренней политики, становится ньюзмейкером Америки и выступает торпедой, которая торпедирует Трампа перед выборами», – рассуждал Живов.

Он настроен пессимистически.

«Я думаю, что вся эта дизельная история, как и «дух Анкориджа», со временем развеется, Трамп отступится, и под давлением Зеленского отменит те ограничения [для ВСУ], которые они вводили. И вообще, мне кажется, пойдёт на попятную. Судя по тому, как на него наезжают, и как он реагирует, он не готов к серьёзной конфронтации даже с Зеленским», – заключил блогер.

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