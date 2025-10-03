Живов: Если СВО будет идти как раньше – число ударов по России будет расти
Если СВО на Украине будет идти в прежнем формате – без решительного военного разгрома ВСУ, населению России нужно быть готовым, что и без американского дальнобойного оружия возрастет число ударов украинских ракет и дронов, которых становится все больше.
Об этом в интервью «Форпосту» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они все находятся в комплексе цифровом вооружений, которые НАТО только самостоятельно может применять. Тем более «Томагавки», которые вообще никому никогда не поставлялись, – это чисто американское оружие.
Но нам надо понимать, что такой риск возможен, кроме того, без «Томагавков» у Украины уже появился ряд ракет, беспилотников, которые могут доставать достаточно далеко.
И в целом, если мы прямо сейчас не готовы купировать этот военный конфликт решительными военными действиями, то нам тогда надо готовиться к тому, что на территорию России полетят ракеты, и реактивные беспилотники разных типов, их дальность и мощь постоянно будет расти. К этому надо быть готовым», – заявил Живов.
