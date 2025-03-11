Живов назвал два приемлемых для России сценария завершения СВО

Лучшим для России окончанием СВО будет ликвидация проекта Украина с включением в состав федерации всей ее Левобережной части. Объективно возможным вариантом станет включение всей Юго-Восточной и Южной части, включая Николаев, Одессу и Харьков.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, публицист Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в канун 8 марта президент Путин ещё раз озвучил: никаких новых Минских соглашений на невыгодных России условиях не будет.



«Президент не сказал, что для России выгодное решение этого конфликта. Он по понятным причинам оставляет себе поле для маневра. Обратная сторона этого процесса – мы не сформулировали до конца, что хотим получить. Есть вилка между тем, что мы хотели бы получить и тем, что получить реально можем, исходя из тех сил и качества управления, которые у нас имеются. Это тоже «две большие разницы». Вообще программа максиму – вернуть национал-сепаратистское образование Украина в состав России и прекратить историю украинского государства, как неудачный проект, когда ребёнка отпустили погулять на какое-то время, а вернулась обгашенная, пьяная чучундра, которая на всех бросается и кусается. Этот национальный российский проект, который начался в 1921 году, надо заканчивать раз и навсегда. Как в своё время сделали цари», – подчеркнул Живов.

Однако претендовать мы можем вероятно на то, чтобы украинский проект не возрождался, как враждебный. Для чего – нужно вернуть в состав России Левобережную часть Украины.