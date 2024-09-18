Живов объяснил, как устроить Западу информационный ад, не блокируя Youtube и другие вражеские площадки

В России нужно создать координационный центр по распространению информации о причинах и ходе СВО на западную и восточную аудитории, используя для этого все глобальные площадки.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и военблогер Алексей Живов, комментируя введения санкций США в отношении холдинга Russia Today и его сотрудников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война приобретает в каком-то смысле тотальный характер, по крайней мере в финансовых институтах, экспорте, медиа. Запрещённая в России сеть facebook давно заблокировала у себя страницу RT, и нам необходимо принять меры, которые, в первую очередь, обеспечат доступ к правдивой информации читателям Америки и Азии – в наших интересах предоставить информацию о причинах, ходе СВО, о наших действиях на Украине – аудитории Китая и Индии. Бороться с глобальными медиа и системами, как Google, не имея собственного продукта, сходного по масштабам, тяжеловато. Какой-то симметричный ответ для нас, к сожалению, невозможен. Мы не можем в ответ на блокировку RT заблокировать Би-Би-Си и получить такой же результат. Но мы можем и должны использовать все вражеские сети для донесения информации, и эту работу нужно поставить на поток. И не только вражеские. Например, из-за конфликта с Роскомнадзором мы потеряли площадку TikTok. у которой миллионы пользователей по всему миру. Здесь нужно гибко и аккуратно подходить, понимая, что мы сражаемся с таким информационным цифровым Голиафом. А у нас таких площадок не много», – подчеркнул эксперт.

Он предложил приравнять к пособникам террористов журналистов западных СМИ, которые незаконно проникли на территорию России вместе с ВСУ.

«Журналисты западных медиа незаконно пересекли границу в Курской области с карателями, и их не просто нужно объявлять в розыск, а приравнивать к пособникам террористов, осуществивших истребление мирного населения. Может быть, об этом нужно заявить, что пособников украинских нацистов мы найдём и уничтожим в любой точке мира. И пусть они, по крайней мере, знают, что при следующей поездке в Китай, Индию, Бангладеш, Бразилию их внезапно может настигнуть смерть. Они должны нас немножко побаиваться, а пока такого нет», – отметил Живов.

Он предположил, что повсеместная блокировка российских медиа продолжится, и единственный выход – это максимально использовать все доступные западные площадки.

«Сейчас можно спокойно пиратствовать на вражеских площадках, таких как Youtube. Если эту работу выстроить правильно, то будет вполне результативна. Создаём координационный центр по информационной борьбе, приглашаем туда только специалистов, которые умеют работать с глобальными медиа, специалистов спецслужб – и начинаем конвейер по созданию каналов. При блокировке одного – создаем новый, и так бесконечно долго. Если эта работа будет финансироваться и выполняться грамотными людьми, то заткнуть нас не получится, потому что мы будем как Феникс из пепла воскресать. Эта работа должна идти координированно. Есть такой интересный момент: информация из России в Youtube из-за алгоритмов очень быстро тиражируется, потому что её мало. Она является шоковой для западного пользователя и, как следствие, алгоритм её автоматически выбрасывает в предложку на большую аудиторию. И даже небольшие каналы с 200-300 подписчиками с нужным контентом выстреливают буквально за месяц. Пока Youtube их обнаружит, вычислит и заблокирует, уйдет время. У нас это должно быть на конвейере. Информационная война – это тоже война, где есть офицеры, солдаты, оружие, тактика боевых действий. И если с этой точки зрения подходить, то всё будет отлично», – заключил Живов.