Живов оценил возможность атаки ВСУ на ЗАЭС после обмеления водохранилища

Теракт на Каховской ГЭС в целом изменит обстановку на фронте, поскольку все укрепрайоны на Левом берегу Днепра затоплены. Но облегчит ли обмеление Каховского водохранилища наступление ВСУ в Запорожской области вызывает большие сомнения.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос сложный. Чтобы понимать, насколько там в итоге упадет уровень воды, нужно знаниями гидродинамики обладать, которыми, к сожалению, не обладаю. Я пока вижу, что ниже по течению Каховской ГЭС происходит. С одной стороны, форсировать Днепр, если у ВСУ были такие планы, будет невозможно, поскольку там огромная сила течения, Днепр разлился и затопил острова в своём русле, соответственно, затопило частично Правый берег, сильно затопило Левый, и это проблема для них – перебраться через реку в этом месте они не смогут. С другой стороны, надо понимать, что Левый берег низкий, вода там ушла километров на пять вглубь, и большое количество передовых позиций наших подтопило или смыло – блиндажи и укрытия всё это оказалось под водой», – подчеркнул эксперт.

По его словам, наступление в сторону Энергодара возможно, но изначально не выгодно для ВСУ.

«Поэтому, если верить логике, которую вчера озвучил мистер обороны Шойгу, то да, возможно. По его мнению, украинцы совершили этот теракт для того, чтобы из 130-тысячной группировки, которая стоит в Херсонской области, значительную часть перебросить на более перспективное направление в Запорожскую область, где, соответственно, нет реки, и можно наступать по двум магистральным дорогам на Мариуполь и Мелитополь. Плюс, действительно, есть информация о том, что они будут пытаться форсировать Каховское водохранилище в районе Энергодара. Но, честно говоря, с учетом опыта предыдущего форсирования, я думаю, они не решатся на это. Потому что в прошлый раз их, в общем, на подходе ещё уничтожили всех, толком никто высадиться не успел. Там у нас в Энергодаре стоят элитные подразделения ВДВ и разведки. Они высоко мотивированы, хорошо подготовленные, хорошо оснащённые и любая попытка вновь высадиться около ЗАЭС, скорее всего, тоже закончится провалом, – уверен Живов. – Поэтому, зачем убивать высоко эффективных специалистов, если их можно использовать для формирования каких-то прорывов в Запорожском направлении. Я пока не готов оценивать, готовы ли они после обмеления форсировать водохранилище в сторону Энергодара. Скорее, это будет просто большая ошибка для них, но если они ее совершат, нам же лучше, мы на подходах их уничтожим».