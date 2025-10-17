Живов: Пора отрабатывать применение дронов за пределами СВО

Перед лицом возможного вторжения западных стран необходимо уже сейчас начинать отрабатывать манёвры по остановке наступательных действий крупных сил противника.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный публицист, бывший доброволец подразделения «Эспаньола» Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Руководители нашего государства уже начали осознавать, что всё-таки, возможно, крупный конфликт будет, но ещё до конца в это не верят и поэтому не предпринимают системных действий по подготовке к нему.

А подготовка к крупному конфликту, когда крупные группировки иностранных государств могут начать в рамках какой-нибудь операции «Несокрушимая свобода» наступать на нашу территорию.

Уже один такой был в 41 году, он тоже в рамках, типа, оборонительной операции напал на Советский Союз. Надо уже как-то себе потихонечку держать в голове, что такое вторжение возможно.

И тогда вопрос: а кто-нибудь вообще пробовал летать на дроне над Балтикой, тренироваться? Там же совсем другой театр военных действий, другой климат, другое состояние воздуха.

А кто-нибудь пробовал в Карелии уже начать работать? Очевидно, что любые наземные войска, которые будут вторгаться, можно остановить различными дронами.

Я бы уже начал потихоньку отрабатывать применение дронов на различных театрах военных действий за пределами СВО, чтобы выявить нюансы, потому что всегда есть нюансы», – сказал Живов.