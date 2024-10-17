Живов раскрыл главные признаки украинского контрудара

До конца года Киев получит две армии подготовленных по натовским стандартам боевиков и задействует самолеты F-16 в атаке на российские регионы.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог, автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это будет Калининград, то приведет к резкому росту эскалации. Потому что зайти можно только с территории Польши, а это, по сути, вовлечение Польши в военный конфликт. У них сейчас достаточно авианосителей, и нет сомнений, что накопилось достаточно ракет. Хотя мы кое-что в порту Одессы утилизировали. До конца года им из Европы передадут 75 тысяч военнослужащих, подготовленных по стандартам НАТО – это две армии. И как только мы увидим использование ВСУ авиационной компоненты, которая, на самом деле – самолеты НАТО, сразу же станет понятно, куда они собираются наступать – где они её начнут использовать, там они и будут искать счастья в своём наступлении», – считает Живов.

Параллельно ВСУ развернули линию обороны на Южно-Донецком направлении, что затормозило наступление российской армии.

«Явно для них это место не приоритет. Они гораздо жёстче упирались на Харьковском направлении. И плюс, мы все время пытаемся найти слабость врага. На Южно-Донецком направлении хорошо сработала группировка и разведка помогла. Перед нашим наступлением у них начались проблемы: комдива, который занимался участком обороны, арестовали по обвинению в коррупции. Начались разброд и шатание, и тут вклинилась наша группировка. Если бы везде так классно сработали, уже бы к Днепру, наверное, вышли, что является нашей конечной целью. Группировка с юга давит на Орехов, группировка с Юго-Востока через Угледар также давит на Орехов. Группировка, идущая на Покровск, должна пресечь логистику, оставить Славянск, Краматорск, Торецк и Часов Яр без снабжения. Потому что там железная дорога заканчивается», – пояснил Живов.