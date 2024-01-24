Живов рассказал, что будет предшествовать окончательному освобождению Авдеевки

Полное освобождение Авдеевки не за горами, как только будет нейтрализована система ПВО – можно будет применить массированный авиаудар по укреплениям противника.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал политолог, публицист, автор тг-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Авдеевке идёт боевая работа. Наш спецназ заходил в город с нескольких точек, но это не был штурм, это была скорее разведка, чтобы понять, какое количество сил противника там осталось, посмотреть основные узлы сопротивления и выйти. Ещё какое-то время потребуется. Я думаю, у них тоже там не всё сладко. Как я понял, силы заканчиваются, ресурсы заканчиваются, западные СМИ пишут о том, что даже выстрелы для их артиллерии заканчиваются. Но я, честно говоря, в это не верю. Это всё уловки, ипсошные темы и психологические операции. Пока мы близки весьма к полному освобождению Авдеевки. В какой-то момент мы их принудим выйти оттуда», – считает обозреватель.

По его словам, наносить удары мощными авиабомбами по укреплениям в Авдеевке пока нет технической возможности.

«Почему нет удара по Авдеевке? Во-первых, мы бьём бомбами туда постоянно. И ФАБ 1500 долетает, и более крупные. Но я не слышал, чтобы наши самолёты туда поднимали 3000-е или 5000-е. Для них нужны стратегические самолёты, а они у нас наперечёт. Такими важными самолётами, которые находятся внутри «ядерной триады», никто не станет рисковать для Авдеевки до тех пор, пока не будет устранено ПВО. В Мариуполе так и было, когда ПВО погасили, Ту-22М3 начал летать и сбрасывать самые большие ФАБы на «Азовсталь». Сейчас у нас нет уверенности, что большие самолёты могут спокойно подойти и нанести удар. Поэтому и не наносим, чисто технические особенности», – пояснил Живов.

Что касается Харькова и продвижения российских войск на этом направлении, то, по словам эксперта, речь идет о создании некой буферной зоны, чтобы увеличить дистанцию обстрела.

«Я не слышал о том, чтобы там была сосредоточена достаточно большая войсковая группировка, которая способна окружить Харьков. Харьковская область колоссального размера, сам Харьков огромный, и чтобы дойти до Харькова, это нужно дойти с боями. Там речь идёт о том, что наши подразделения, пишут об этом без верификации, зашли в ряд районов Харьковской области, чтобы создать некую буферную зону. В первую очередь, речь идёт о тех местах, откуда введутся запуски РСЗО «Вампир», «Град» и других по Белгороду и другим городам области. Кроме того, они стали активно использовать FPV-дроны для ударов по гражданским объектам на пограничье. Соответственно, в любом случае пограничье надо будет сдвигать, и его потихонечку сдвигают», – заключил Живов.