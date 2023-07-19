Живов рассказал, что будет с Европой без украинского зерна

Отказ от «зерновой сделки» абсолютно не означает, что Европа оставит свои животноводческие предприятия и птицефермы без зерна. Оно спокойно может приобретаться через третьи страны из России, тогда как Россия избавится от постоянного обмана и использования «зернового коридора» для атак на Крым.

Об этом заявил в эфире «Радио Крым» военный эксперт, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть целый комплекс причин взаимосвязанных, конечно, передача военных преступников со стороны Турции была просто неприкрытым оскорблением, наплевательством на турецко-российские отношения и те договорённости, которые были достигнуты в прошлом году по этим военным преступникам. Но передачей одних нацистов из плена дело не обошлось. Во-первых, это полное игнорирование интересов России в рамках этой «зерновой сделки». Причём с той стороны в мошенничестве можно уличить не только Турцию и других гарантов этой сделки, но и Организацию Объединённых Наций, которая до последнего момента билась в истерике, какие-то письма присылала, обещания раздавала. Только она это делала и раньше, но все эти письма и обещания оказались пустым звуком, и когда Россия обращалась с вопросом, как же наша сторона сделки, ООН откровенно говорила, что извините, мы никак повлиять не может. То есть нас разводили все это время и публично издевались над национальными интересами России», – указал он.

«Рано или поздно это должно было произойти. Это не выгодно с политической точки зрения, с военной точки зрения. Из коридора «зерновой сделки» происходят атаки беспилотными подводными и надводными аппаратами. Вполне вероятно, что те беспилотные барражирующие боеприпасы, которые ударили по Крымскому мосту, были из «зернового коридора». По крайней мере, сейчас такие версии выдвигаются в обратную сторону. По «зерновому коридору» в Одессу вполне могло приходить тяжёлое вооружение – корабли шли не пустые», – напомнил Живов.

Также, по его словам, если Украина не будет экспортировать зерно и другие группы товаров по морю, она будет вынуждена нагружать свои железнодорожные ресурсы и соседних стран, через которые будет идти экспорт товаров. И в плане безопасности это несет очевидные плюсы, потому что из «зернового коридора» запускались беспилотные надводные и подводные дроны, которые атаковали в Севастополь и другие объекты в Крыму.

«Зерновая сделка» сильно демотивировала людей все эти месяцы, особенно тех, кто остаётся на переднем крае. В России в целом ситуация будет немного сложнее, чем была. Потому что очевидно, что Белый дом за сутки до окончания зерновой сделки выступил с угрозами, что Россия получит огромные проблемы, если она выйдет из «зерновой инициативы». Видимо, таким образом мы узнали, кто главный бенефициар всей этой истории – это Вашингтон, совершенно точно. И сразу же после этих угроз на следующее утро был атакован Крымский мост, были попытки атаковать Севастополь, массовая атака беспилотников на Крым. Очевидно, что они будут переступать какие-то «красные линии» в случае нашего выхода из «зерновой инициативы», – считает политолог.

По его оценке, реагировать на угрозы необходимо одновременно с созданием угроз противнику, и на долгое время.

«Нас вели в фарватере западных интересов, то есть Запад нам выставлял рамки, и мы пытались в них двигаться, чтобы не происходило эскалации военных действий и так далее. В то время как мы пытались выставлять какие-то рамки, нельзя бить сюда, нельзя будет туда. Эти страны постоянно эти рамки раздвигали, нарушали, игнорировали. Очевидно, что нас вели в какой-то военно-политической логике, и явно не к победе. Нам нужно выходить из этой логики, создавать свою и идти к победе. В том числе, нужны критерии этой победы более детально прорисовать. И более понятно для нас, для обывателей России», – подчеркнул Живов.

«Идея о том, что Украина может что-то из Одессы спокойно вывозить, мне в принципе не нравится. Когда страны воюют, они стараются уничтожить экономику друг друга, экономические возможности другой страны, то есть противника, а мы получается украинцам оставляем окно возможностей, чтобы они выплачивали военные кредиты. Для чего нам это нужно? Нам нужно, чтобы украинская экономика усохла полностью, чтобы у них там вообще не было ничего, ничего не цвело, ничего не продавалось. Только в таком случае мы можем победить в этой военной компании. А если мы будем постоянно оставлять возможность для торговли, в том числе для поставок вооружения обратным путём в кораблях, мы к победе не выйдем», – отметил эксперт.

Разговоры о помощи беднейшим странам и спасении голодающих к «зерновой сделке» не относятся. Всем известно, что из Украины вывозилось фуражное зерно, из которого не делают муку.

«Нужно понимать, что украинское зерно, которое экспортировалось из Одессы, преимущественно фуражное зерно. Это зерно 3-4 категории, оно обычно идёт на корм скоту. Это зерно по-хорошему нельзя употреблять в пищу человеку, из него нельзя делать муку. Хотя украинцев все равно мукой кормят, перерабатывая в Турции, возвращая обратно в виде макарон и прочего. Хотя это зерно предназначено для животноводческого хозяйства Европы. Я думаю, что Европа найдёт себе другие способы поставки зерна. Возможно это будет индийское зерно, а по факту российское», – заключил Живов.