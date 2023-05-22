Живов рассказал, что должно предшествовать освобождению Славянска и Краматорска

Взятие Артемовска открывает дорогу на Краматорск и Славянск, однако штурмовать их в лоб неправильно по военной науке. В интересах ВС РФ дождаться наступления ВСУ и дать украинской армии возможность убиться о линию обороны.

Об этом заявил в эфире «Радио Крым» политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, там практически нет укреплённых районов до Краматорска, Славянска, Константиновки. Но упомянутые города сами по себе представляют укреплённый Бахмут в кубе, там тоже все забетонировано перекопано, подготовлено к обороне. Это, наверное, последний ключевой узел обороны у них на Донбассе, – подчеркнул он. – Штурмовать его в лоб я бы, конечно, не стал. И вообще, по военной науке – это неправильно. Как не правильно было целый год штурмовать в лоб Марьинку с Авдеевкой под Донецком, откуда постоянно исходит артиллерийское воздействие – обстрел Донецка, в котором погибают, в том числе мирные люди. В моего друга, когда он клип снимал, прилетел 150-миллиметровый снаряд, просто потому, что он был на улице в Донецке. И надо это прекратить, но атаковать такие укреплённые районы – это не совсем правильно с точки зрения военной науки, это огромный расход хороших кадровых солдат, сержантов и офицеров бывшего Донецкого ополчения народной милиции».

По словам политолога, наступлению на Краматорск должна предшествовать попытка контрнаступления ВСУ.

«Конечно, российской армии желательно наступать по военной науке там, где у противника есть слабость. И вообще, такие укреп-районы обычно окружаются, перерезается сообщение, и через какое-то время гарнизон сдаётся, либо уничтожается. Российская армия для этого должна была накопить силы, и мы в принципе можем ожидать, что через какое-то время мы начнём наступать на этом направлении. Но прежде – лучше дождаться их наступления, потому что обороняться всегда проще, чем наступать. Украинцы анонсировали, что чуть ли не 120-тысячная армия собрана, и надо посмотреть, на что они способны, дать им возможность убиться о наши оборонительные ряды для начала», – считает Живов.