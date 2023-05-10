Живов рассказал о непростой ситуации накануне наступления ВСУ

Дефицит боеприпасов, который привел к публичному конфликту хозяина ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Минобороны РФ, будет урегулирован при непосредственном участии генерала Сергея Суровикина. И прежде у Пригожина были натянутые отношения с чиновниками Минобороны, но в публичную плоскость это не переходило.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс!» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в конечном итоге там все закончится тем, что стороны придут к какому-то консенсусу по распределению обязанностей и боеприпасам. Недаром курирующим генералом назначен Суровикин, к которому Пригожин относится с большим уважением, что он постоянно подчёркивает, – отметил он. – В целом же конфликт Пригожина с рядом высших должностных чиновников длится многие годы. Раньше он оставался в кулуарной плоскости, а сейчас, видимо, в связи с определённым военным давлением, в связи с тем, что происходит, он вышел в публичную плоскость, что для России последних лет не свойственно, это скорее украинская история, такие публичные конфликты. Тут мы все наблюдаем эту историю, и что это именно такое, и вопрос ли только в боеприпасах или есть какие-то ещё дополнительные межведомственные основания для этого конфликта? Я писал, что все пытаются принимать в любом конфликте какую-то сторону, но я предпочёл остаться на стороне России и дождаться максимально скорого урегулирования этого конфликта и продолжения общей работы на победу. И как бы все стороны этого процесса тоже должны думать о России, в первую очередь, и оставаться на стороне России».

По словам Живова, есть такое мнение, что это как бы работа в эфир, то есть введение противника в заблуждение. Проверить это не могу, но оно присутствует, и часть военных экспертов его разделяет.

«В любом случае то, о чем говорит Пригожин, а именно слово «дефицит» здесь плохое, а скорее о недостаточном количестве боеприпасов для ведения мощных боевых действий. То есть – одно дело, когда военная часть стоит на линии фронта просто по линии, окопанная стоит, и она может себе позволить стрелять меньше, чем противник, она может себе позволить бить точнее, чем противник, и расходовать меньшее количество боеприпасов. И другое дело, когда ведутся штурмовые действия, и во время штурмовых действий идет значительно повышенный расход боеприпасов. И совершенно правильно сказано, что когда этих боеприпасов не хватает, начинается расход людей. То есть физически люди начинают погибать в штурмах определённого рода, – пояснил политолог. – Поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы у нас этот дефицит боеприпасов, который обозначился на ряде участков в ДНР и у Бахмута, он всё-таки наконец-то уже прекратился. Тем более, что последние несколько недель наши стали работать, в том числе, новыми современными боеприпасами и работают очень эффективно как раз по расположению противника, который разворачивается в преддверии наступления».

Живов считает, что главком ВСУ Валерий Залужный адекватно оценивает риски поражения, поэтому медлит с активизацией действий, надеясь на случай.

«Оно бы уже началось, если бы не медлительность Залужного. Почему они там медлят – это вот уже вопрос второй. Подозреваю, что скорее всего, они знают, что могут быть разгромлены, особенно на Южном направлении, в Херсоне, Запорожье, при попытке форсирования Днепра, при попытке наступать через огромные незакрытые поля без наличия там у них авиации. И поэтому пытаются видимо выгадать какой-то момент или направление, в котором могут достичь успеха. Но в целом, ещё раз подчеркну, вопрос ближайших недель их наступление, их подробнейшие планы военные уже раскрыты с российской стороны, и можно почитать и там в различных telegram-каналах о том, как они собираются наступать, – указал Живов. – У нас тоже есть полное понимание этого. У нас в принципе достаточно высокая активность сейчас. Наша военная авиация заработала, неплохо работает артиллерия. То есть – пока мы противника активной обороной сдерживаем. Может быть, кстати, вот этот фактор ещё значительно повлиял за последние две недели. На Южном фронте были уничтожены десятки складов с техникой, огромное количество, в том числе ракетные установки HIMARS там несколько штук, и всё это накладывает определённый отпечаток на их деятельность. Допустим, мы там уничтожили в районе города Токмак четыре установки HIMARS и склад, а эти установки предполагались как основная ударная и прорывная сила для нанесения ударов по тылам российских войск, чтобы расстроить боевое управление во время наступления. Иначе говоря, такими точными и правильными ударами при помощи авиации и артиллерии военно-космических сил мы, в том числе, расстраиваем наступательный план. Но не надо питать иллюзии, там армия у них собрана большая, она будет наступать».