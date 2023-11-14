Живов: Страна запуталась в целях СВО, одних слов Медведева – мало

Цели и границы спецоперации на Украине до сих пор не имеют четкого обозначения, и единственный, кто говорит о чем-либо вслух – это зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дмитрий Анатольевич у нас в одиночку тянет лямку ястреба за всех. Потому что в целом на общем фоне уже к концу подходит 2023 год, а мы всё никак не сформулируем, куда, зачем и сколько еще мы будем идти. Недавно жены мобилизованных пикеты проводили, они спрашивают – сколько ещё их мужья будут воевать? Объясните, что-то расскажите. По этому поводу даже звонили, опрашивали. Президент сказал до конца СВО, значит до конца. А когда будет конец? Не понятно, а что будет концом? Понятно, что мы в каком-то тактическом ожидании находимся, и из-за этого у нас совершенно не сформулированные такие какие-то простейшие вещи. И Дмитрий Анатольевич у нас единственный, кто формулирует нашу ястребиную повестку, больше вообще никого. Никто не говорит, мы Запорожье и Херсон будем отвоёвывать. Это же города – столицы субъектов Российской Федерации. Ну можно же просто сказать: да, будем, такой план есть. Всё, точка. И этого достаточно. Но даже этого никто не говорит», – подчеркнул он.

С одной стороны, такое молчание даёт некую свободу манёвра и держит врага в напряжении. С другой – погружает значительное количество людей в состояние невесомости, поскольку опоры нет, ни интеллектуальной, ни нравственной.

«Солдаты придумали себе простейшую идеологию, чтобы её легко было катать – мы воюем против нацизма, противника «немцами» называют. И она переплетается с официальной позицией. Но всё-таки тут требуются более сложные формулировки. И Дмитрий Анатольевич формулирует их в одиночку. И было бы здорово, чтобы это всё-таки было каким-то мейнстримом, и кроме него ещё какие-то другие официальные лица тоже делали подобные заявления, чтобы мы понимали действительно, докуда наша борьба. Из слов Дмитрия Анатольевича я понимаю, что по границе Центральной и Западной Украины есть линия атомных электростанций. Вот где-то там, и кстати это полностью совпадает с контурами начала специальной военной операции без Западной Украины, по идее должен пройти в будущем оборонительный рубеж России перед ожидаемым вторжением НАТО», – подчеркнул эксперт.

По его словам, есть слухи о том, что НАТО готовится к вторжению, к большой войне, ориентируясь с 2027 по 2033-35 годы.

«И если бы даже президент это сформулировал прямо, ничего бы не изменилось. То есть глобально испортить отношения, уже со всеми, с кем могли, мы их испортили. Ну какая разница, что там подумают в ООН, Китай и так далее. Вот, Израилю – вообще без разницы, что в ООН о нем подумают. Когда ООН не поддерживает Израиль, тот заявляет, что ООН себя делегитимизировало. Израиль отменил ООН и будет бомбить Газу дальше. А мы чего боимся? Давайте сформулируем свои цели и задачи более конкретно, чтобы каждому солдату было понятно, до конца понятно: для чего, куда дойдём, сколько ждать и терпеть, и ради чего боремся», – подытожил Живов.