Живов: Украинская нация питается и живёт смертями русских

Для русских договариваться с украинскими нацистами – всё равно, что говорить с тем, кто рождается из твоей смерти.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политолог и военкор Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт как пример привёл историю одного «правосека».

«У него был знакомый во Львове, молодой парень, которого вовлекли в 2014 году в деятельность «Правого сектора», он поехал в АТО на Донбасс, и там его не сказать принудили, а стимулировали под камеру казнить ополченца, он перерезал ополченцу горло в обмен на обещание стать командиром разведывательного батальона в составе запрещённого в России «Правого сектора». И он это сделал. Там есть какие-то подробности, мне сказали, что у этого человека потом серьёзно нарушилась психика и так далее, что не помешало ему пойти в ВСУ, в которых он, скорее всего, до сих пор служит, боевой путь его начался с перерезания горла пленному. Сейчас вот, последние дни все обсуждают отрезанную голову неизвестными людьми неизвестному человеку, естественно обвиняют в жестокости российскую армию, так вот, хочу подчеркнуть: в 2014 году это была обязательная процедура для того, чтобы тебя признали равным украинским неонацистам, перерезание горло безоружному. Так что свой гуманизм всё-таки немножко в сторонке всегда оставляйте и помните, с кем мы воюем», – рассказал Живов.

Исходя из логики сказанного, он напомнил, с чего началась Украина.

«Украина как нация, украинская нация началась с резни русин, которую учинили австро-венгры в Львовской и сопредельной областях. Было уничтожено 500 тысяч русин, которые идентифицировали себя сугубо как русские, не проживая на территории Российской Империи, и каждому из них ставился выбор: либо ты признаёшь себя русским и буквально идёшь на плаху, либо ты называешься украинцем, можешь продолжать жить на своей земле и даже займёшь жильё убитого русского соседа. Вот оттуда появилась украинская нация, и она всякий раз возрождается именно с убийства восточнославянских православных людей. Не просто так они не хотели договариваться с Олегом Царёвым и людьми на Донбассе. Украинцы появляются, когда убивают русских людей. Поэтому они не могут договариваться, они изначально должны были начать их убивать. Откуда появилась идеология нацизма и бандеровщины в украинской армии? За 8 лет буквально всех потенциально перспективных молодых офицеров, включая Залужного, пропустили через АТО. Каждый должен был замазать свои руки в крови жителей Донбасса, каждый. И если вы не замазали руки, вам там не место», – подчеркнул политолог.

«Ещё раз, исторические параллели: как началась украинская нация сто с лишним лет назад с геноцида русин, по сути, русских, так она и сейчас – украинцы формируются на фоне геноцида русских. Так они и в 2014-м скакали «москаляку на гиляку» и поедали москальских младенцев – это часть национальной украинской культуры, она изначально построена на убийстве русского человека. То есть ты должен физически убить русского человека и внутренне, ментально убить в себе русского человека, чтобы стать украинцем. Поэтому я не знаю, как вообще можно будет с этим государством в будущем договариваться, это невозможно. Не может волк договориться с овцой. Либо выживет овца, либо волк насытится. Нельзя договариваться с тем, кто рождается из твоей смерти. Нельзя договориться человеку с трупным червём, который рождается в процессе умирания человека», – заключил Живов.