Живущий в Турции бандеровец объявил Украину «аванпостом белого мира»

09.10.2020, Киев , Вадим Москаленко

В то время как Европа и США стремительно деградируют, принимая многочисленных беженцев, нацистская и радикальная Украина продолжает оставаться «аванпостом белого мира».

Об этом в эфире YouTube-канала «Island TV» заявил на данный момент проживающий в Турции украинский шоумен, майданщик Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примитивизм сейчас распространился не только на Украине, но и по всему миру. Потому что на всех хватает футбола, кока-колы, бигмаков, жареной картошки, говняной еды и дерьмовых сериалов. Но на всех не хватает любви, образования, добра, счастья.

Вот эти несчастные люди сбиваются в стаи и атакуют саму основу шаткой демократии, которую человечество нарабатывало столетиями от Эпохи Просвещения, а мы сейчас заканчиваем Эпоху Посвящения.

Европа и Америка на наших глазах приходят в упадок, и я думаю, что под стеной Евроатлантической цивилизации уже стоят варварские орды, которые её сметут на нашем с вами веку», – отметил он.

Также бандеровец заявил, что сейчас Украина является аванпостом «белого мира».

«Вы знаете, я приезжаю на Украину как в оазис белого мира. Иными словами, когда ты путешествуешь по миру, а я как белый человек, христианского вероисповедания, гетеросексуал – супрематист. Видишь, что это наиболее дискриминированное в мире существо, в Америке и Европе.

Поэтому я как человек, который болеет за свой вид, я, всё-таки, стою на страже его интересов», – заключил украинский нацист.