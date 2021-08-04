«Живым не выйду». Украинский Кабмин захвачен боевиком-атошником с гранатой

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина Украины с гранатой в руке.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», он выдернул чеку и заявил о захвате здания.

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До этого он спорил с другим мужчиной у входа и заставил его зайти в здание, а женщин призывал выйти.

Также захватчик обратился к дежурившим полицейским с требованием эвакуировать людей и угрозой подорвать гранату.

По данным СМИ, захватчиком Кабмина является боевик АТО. На роликах, распространениях в Сети, слышна его нецензурная брань и жалобы на то, что чиновники не реагируют на обращения. Также он заявил, что не выйдет живым из здания, потому что его ждет 10 лет тюрьмы.

В полиции Киева сообщили, что на место направлен спецназ, а с захватчиком ведутся переговоры.

«В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», – говорится в сообщении.

По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, угрожающего взрывом зовут Владимир и он — ветеран так называемой АТО.