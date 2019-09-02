«Жизнь дала трещину – живу я на Троещине»: Савченко о повадках столичного бычья

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Евромайдан поднял сознательность и научил жителей «пролетарского» киевского массива Троещина «не гадить» в подъездах.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Троещина была разная. Это один район, но я сказала бы, в каждом городе есть такой район. Вот, Троещина, где воняет, это такой район Киева… То, что говорят, что там бычье такое – ну, Троещина, она была разная, она развивалась…

В конце-концов, Майдан, когда в 2014-м году, все-таки, очень высоко поднял сознательность троещинцев. Очень много людей выезжало, и все заразились тем, чтобы не гадить у себя в подъезде, убирать, чистить…

Меняется, конечно меняется (сознательность людей, – авт.). Немного стало лучше», – заявила Савченко.