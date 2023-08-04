«Жизнь дороже» – ВСУшники массово выбрасывают М16 ради Калашникова

Владимир Гладков .  
04.08.2023 21:40
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Полтора года боевых действий позволили бойцам ВСУ на собственном опыте убедиться в преимуществе российской техники и оружия – над западным.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спикер Народной милиции ЛНР и местный военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полтора года боевых действий позволили бойцам ВСУ на собственном опыте убедиться в преимуществе российской...

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«Советская техника в почёте у украинских боевиков. Прежде всего, потому – что она очень простая в ремонте и управлении.

У нас ещё с советских времён концепция разработки техники была абсолютно разная. У нас с помощью лома и такой-то матери в полевых условиях можно отремонтировать практически всё. А вот для западной техники нужно специальное оборудование, специалисты. Там на одну гаубицу почти тридцать человек надо, чтобы они полностью её отремонтировали.

Украинские боевики понимают, что в боевых условиях такие нормативы недопустимы. Более того, западная техника очень капризная, не переносит наши климатические условия, пыль, грязь. Наша же техника и потребляет горюче-смазочные материалы сомнительного качества, и всё равно едет.

И по проходимости. Весеннее контрнаступление не началось только из-за того, что проходимость западной техники очень низкая», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что ВСУшники предпочитают не только советскую технику, но и стрелковое оружие, которое гораздо надёжнее западных аналогов.

«А те же самые МТЛБ – просто шикарные, практически везде проходят. Они имеют низкий профиль, её сложно поразить.

Украинцы – это одурманенные русские. Они предпочитают советскую технику, стрелковое оружие. Это особо не афишируется, но все они пытаются выбросить М16, и взять в руки автомат Калашникова, который работает просто безотказно», – резюмировал эксперт.

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