«Жизнь лося имеет значение» – Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

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Госдума РФ лишила сегодня коммуниста Рашкина, который убил браконьерским образом лося в лесу под Саратовом, депутатской неприкосновенности.

Против была только фракция КПРФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тема Рашкина так волновала депутатов, что все фракции обозначили свою позицию еще в кулуарах перед началом заседания, а представитель «Справедливой России» Олег Нилов еще и посвятил ей свое выступление от фракции.

По его мнению, не надо тратить время на казус Рашкина, когда «страна в окружении своры шакалов Табаки», которые стремятся «порвать крымский консенсус».

«Да, жизнь лося в России имеет значение, но не до такой же степени. Миллионы публикаций, сотни часов трансляций. Полосы занимаются везде и всюду. Заняться больше нечем? От конкретной трагедии Рашкина и лося – до фарса прошли. Вернулись от фарса к трагедии. По кругу топчемся месяц», – рассуждал Нилов.

Он предложил рассмотреть дело Рашкина по сокращенной процедуре: «Не будем им доставлять удовольствие».

Однако обсуждали коллегу-браконьера целый час, дискутируя от души.

По мнению генпрокура России Игоря Краснова, Рашкин вступил в сговор со своими друзьями, чтобы организовать убийство.

«Благодаря СМИ этот без преувеличения позор стал общеизвестным. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски – брать на себя ответственность за все последствия своих действий и не пытаться ввести общественность в заблуждение и вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств. Рашкин отказался сотрудничать, давал ложные показания, были признаки алкогольного опьянения. Такое поведение Рашкина выглядит цинично и аморально!», – сказал Краснов.

Сам «герой торжества» пытался иронизировать, назвав инцидент со своим участием «драмой на Охотном» (адрес Госдумы – ред.).

«Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики. Больше писали только об убийстве Кеннеди», – сказал Рашкин.

Такое внимание он объясняет своей политической позицией.

«Крайние два года я пытался предотвратить сползание моей Отчизны к деспотизму на фоне общего ковидобесия. Организованная мною борьба за честные и чистые выборы вызывает изжогу у всей вертикали власти. Вот почему Рашкина преследуют и устраивают провокации, устанавливают слежку и подставы», – похвалялся коммунист.

Он обещает незамедлительно компенсировать нанесенный урон в размере 80 тыс. руб и считает, что «масштабы скандала несоразмерны тяжести проступка».

«Готовится расправа над компартией. Фактуру надо набивать», – объяснил Рашкин просьбу прокуратуры провести в его помещениях обыски.

Коммунист Юрий Синельщиков, хотя и назвал поступки коллеги «несуразными», не считает, что они не влекут за собой уголовную ответственность, достаточно взысканий по партийной линии

«Рашкин встраивается в колонну лиц, подвергнутых политическим преследованиям. Готовится нейтрализация его как политического деятеля», – заявил Синельщиков.

По его мнению, дума должна отказать генпрокуратуре, «даже если обнаружит в действиях Рашкина состав преступления, простив его».

Выступление Владимира Жириновского почти не касалось убийства лося. Лидер ЛДПР сосредоточился, как обычно, на критике КПРФ в целом.

«У вас руки в крови! Не только этого лося несчастного в Саратове, мы его знать не знаем. В крови вся планета!», – заявил Жириновский.

Его речь была настолько полемичной, что в ходе ее некоторые коммунисты возмущенно вскакивали с мест, а после завершения фракция КПРФ принялась скандаровать «Позор!».

Представитель «Единой России» Александр Хинштейн утверждает, что браконьерская охота Рашкина обошлась бюджету России как минимум в 55 тыс. руб.

«День, когда Рашкин приехал в охотхозяйство Лебедка, был днем пленарных заседаний. В этот день мы рассматривали федеральный бюджет в первом чтении. Охота с рыбалкой оказались для коллеги Рашкина важнее. Но согласно регламенту, он должен был оформить на этот день отпуск. Тогда бы из его зарплаты высчитали бы 21 тыс 250 руб. Мало того, что прогулял важнейшее заседание, ему еще государство за это заплатило. Авиабилет бизнес-класса Москва-Саратов (не в свой депутатский округ) Рашкин оформил в депутатской кассе бесплатно. Это еще 31 тыс рублей из кармана налогоплательщиков. И в охотхозяйство он добирался на машине саратовского обкома КПРФ. А парламентские политические партии финансируются, в том числе, за счет госбюджета», – сказал Хинштейн.