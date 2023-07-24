Жизнь «на два дома» не удалась: запорожскому магнату в Киеве светит пожизненное за бизнес в России

Совсем недавно я писал о скандале вокруг бывшего олимпийского чемпиона и нынешнего чиновника и бизнесмена Сергея Бубки. Его с братом семейный бизнес обвинили в работе на российской территории Донбасса, а значит – в нынешней украинской системе координат – в «финансировании терроризма» и снабжении «оккупантов» топливом. Сегодня на Украине это не просто хлесткий публицистический оборот, это – конкретная и весьма суровая статья УК.

Впрочем, для Бубки эта скандальная история пока что закончилась легким испугом, возможно, что ненадолго. А вот другим таким же любителям жить и работать «на два дома», стрижа купоны и тут и там в расчете «пройти между капельками», везет меньше. Сегодня стало известно о том, что в Киеве задержан действующий нардеп запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев. О задержании сообщили сразу две украинские спецслужбы – СБУ и Госбюро расследований (ГБР). Офис генпрокурора Украины разъяснил, что задержанному вменяют сотрудничество с россиянами на «временно оккупированных территориях» Запорожской области.

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Впрочем, в релизах спецслужб имя фигуранта не упоминалось. О том, что речь идет именно о 61-летнем депутате Рады XII, XIII и IX созывов Александре Пономареве, стало известно из сообщения в соцсети журналистки финансируемой американским Радио «Свобода» грантоедской конторы «Схемы» Натальи Седлецкой.

Пару слов о герое этой истории. Пономарев – это не просто рядовой кнопкодав от ОПЗЖ, купивший себе в свое время место в списках по квоте какого-нибудь Рабиновича. Он – один из неформальных хозяев Запорожского региона, видный тамошний нобиль, промышленник и медиамагнат, и в Раду прошел по мажоритарке на собственных ресурсах, победив в ходе высококонкурентной борьбы лета-2019, став одним из немногих представителей старой украинской элиты, победивших ноунеймов от цунами под названием «Слуга народа», вынесшего тем летом в одну калитку 80 % представителей старой власти.

Пономарёв также – известный и очень влиятельный в человек в приморском Бердянске – ныне одном из центров российской Запорожской области. Там ему принадлежит крупнейший украинский производитель моторных масел – бердянский завод «Азмол». С Пономаревым также связывают еще одно местное предприятие по производству масел – «Агринол».

По версии украинской охранки, Пономарев 25 февраля 2022 года уехал из Киева в свой родной Бердянск, и там «перешел на сторону российских оккупантов». Далее цитата из релиза СБУ:

«Находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, Пономарев начал переводить подконтрольные ему предприятия в российскую плоскость. Он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам. По имеющейся информации, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники России и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений».

Затем, опять-таки по версии «Избушки», нардеп выехал обратно в Киев «из-за коммерческих споров с оккупантами», но все равно продолжал «дистанционно координировать свои предприятия», которые, по данным украинских властей, «все еще находятся в пользовании оккупантов». Также запорожскому магнату вменяют то, что он «привлек в пророссийскую деятельность подконтрольные ему СМИ, которые до сих пор транслируют пропаганду для жителей Бердянска».

В ходе обыска у Пономарева обнаружили и изъяли полученный еще 18 лет назад российский паспорт и некие «электронные носители с поличным нардепа в пользу России». Очевидно, речь идет о содержимом его компьютера или телефона. Пономареву сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена), по которой ему светит пожизненное заключение. Избирать нардепу меру пресечения будут уже сегодня.

Впрочем, наблюдатели сходу обнаружили в версии СБУ, как минимум, несколько торчащих из нее белых ниток. Так, судя по обвинительному заключению СБУ, он выехал в Бердянск 25 февраля прошлого года, в то время как город был взят россиянами лишь спустя три дня – то есть 28 февраля. Иными словами, уезжал Пономарёв в еще украинский Бердянск, и в этом не было никакого криминала.

Также обращают внимание на довольно мутный эпизод начального периода СВО, когда телеграм-канал штаба Бердянского горисполкома сообщил, что Пономарева похитили «российские оккупанты». Время похищения странно совпадает с временем начала «сотрудничества» Пономарева с россиянами по версии СБУ.

История Пономарева – это классическая иллюстрация сразу двух тезисов. Во-первых, о том, что бытие определяет сознание, и первичен материальный интерес, а уж какими лозунгами его прикрывают – дело десятое. А во-вторых, о рискованности сидения между двух стульев. Выбор все равно придется делать, иначе попа под таким сидельцем начнет разъезжаться, доставляя массу неприятных ощущений. Верно пишут, что такие люди неплохо зарабатывают на своей гибкости, но в итоге рискуют тем, что их разденут до нитки.

Пономарев не один ведь такой. Про Бубку я уже говорил в самом начале, а есть еще «изменник Родины» Богуслаев – земляк Пономарева и незадачливый экс-владелец запорожской «Мотор-Сичи». Всех их объединяет одно – то, что они сами считали предусмотрительностью, на деле обернулось против них же, оказавшись их стратегической слабостью. А вот, к примеру, еще один запорожский бизнесмен и депутат Балицкий сразу сделал ставку в этом конфликте интересов, и стороны не менял. В итоге он – российский госслужащий высокого ранга и утвержденный указом Путина врио главы региона. А Пономарев с Богуслаевым – узники зиндана СБУ.

В России, кстати, среди бизнес-класса не меньше любителей играть за обе стороны и сидеть на двух, а то и на трех стульях с пятью паспортами в кармане. Паспорта ведь карман не жмут, так почему бы и нет? Другое дело, что в отличие от России, где к таким умельцам пока что отношение довольно снисходительное, киевские спецслужбы демонстрируют завидную принципиальность, насильно заставляя украинский политический и бизнес-класс «Родину любить».

Впрочем, принципиальность СБУ в борьбе с антиукраинской крамолой тоже достаточно гуттаперчевая, и незалежное «государево око» далеко от беспристрастности. Лучше всего об этом написал испанский блогер Шарий, который так и не простил «Избушке» ликвидации своей партии и шитого белыми нитками дела о госизмене.

«Бывший руководитель крымского управления Службы безопасности Олег Кулинич, который работал на российскую ФСБ, не является фигурантом дела о захвате Херсонской области. В деле о госизмене Кулинича не фигурирует экс-генерал СБУ Андрей Наумов. Дело против Наумова по подозрению в государственной измене так и не было открыто. Зато СБУ продолжает клепать идиотические дела на Шария. По всей видимости, скоро меня обвинят и в захвате Херсонской области. Не СБУ же ее сдавали и захватывали, не генералы СБУ выезжали из страны с 20 млн долларов налички, и не экс-глава СБУ за день до вторжения отвалил, аккуратно расставив на должности тех, кто в первый день перешли на сторону РФ. СБУ – структура, работающая против Украины. По-моему, относительно деятельности этой организации прозревают постепенно все», – пишет негодующий Шарий.

Впрочем, насчет последнего пункта этой яростной обличительной тирады я бы с Шарием поспорил. До полного прозрения там еще очень далеко.