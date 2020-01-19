Жизнь погибших в Иране украинцев оценили в треть зарплаты директора «Укрпошты»

19.01.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украинское правительство выплатило семьям погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» над Ираном всего по 200 тысяч гривен, что составляет треть месячной зарплаты директора госпредприятия «Укрпошта» Игоря Смелянского.

Об этом в эфире телеканала «НТА» рассказал львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрю на выплаты по иранской трагедии, и читаю: 200 тысяч выплачивают родственникам погибших в Иране. Давайте сравним, что такое выплата семьям погибших, и что такое месячная зарплата без премий и надбавок в такой идиотской структуре, как «Укрпошта», которую вообще нужно распустить к чертям собачьим, потому что она давно проиграла конкуренцию «Новой почте».

Погибшим в Иране от сбитого «Боинга» будут платить третью часть месячной зарплаты какого-то руководителя какой-то «Укрпошты». В 200 тысяч гривен оценена жизнь человека», – отметил он.

При этом Дроздов отметил, что 200 тысяч гривен в нынешних реалиях – это, всего-навсего, половина зарплаты заместителя министра, одна премия министра или месячная зарплата генпрокурора.

Также для сравнения журналист привел заработные платы украинских министров, занимающихся непосредственно социальной политикой.

«217 тысяч за декабрь получила министр социальной политики (Юлия Соколовская – прим. ред.) в стране, где 60% населения сидит на субсидиях, где молятся на социальные выплаты и коммунальные льготы, потому что не могут даже свой дом обогреть. Министр это отрасли легко получается 200 тысяч за месяц.

Министр ветеранов (Оксана Коляда – прим. ред.) получает почти 160 тысяч в стране, где вся страна сбрасывается на протезирование, где вообще отсутствует психологическая реабилитация после военного посттравматического синдрома. В стране, где есть социально незащищенные и опущенные ветераны, министриха может взять себе 160 тысяч.

У министра культуры (Владимир Бородянский – прим. ред.) тоже более 100 тысяч начисление», – привел данные Дроздов.

В то же время, по его словам, Министерство культуры Украины также не осталось «обиженным», выписав себе к Новому году практически полумиллионные премии.

Согласно приведенным данным, секретарь ведомства Ростислав Карандеев получил 497 тысяч гривен, а заместители министра Анатолий Максимчук и Ирина Подоляк – по 405 и 394 тысячи гривен соответственно.

«Это, условно, 16-17 тысяч долларов разовой премии. Вы себе представляете какого-то чиновника в Европе, который мог бы иметь такую доплату за свой титанический труд на благо своей страны просто под Новый год?», – возмутился Дроздов.

Напомним, что еще в 2016 году пришедший на пост директора «Укрпошты» гражданина США Игорь Смилянский заявил, что его зарплата будет составлять 333 тысячи гривен в месяц.