Жизнь после Майдана оказалась хуже, признали на украинском ТВ

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Уровень зарплат и пенсий в нынешней Украине ниже, чем был до Майдана в 2013 году. Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы были большие пенсии, нужно, чтобы была большая зарплата. У нас, как бы там ни было, на сегодняшний момент зарплата ниже уровня 2013 года, через 5 лет после Майдана. Ни одну реформу за 5 лет не сделали.

Такая у политиков работа – врать. Они не хотят ничего менять, им и так хорошо. Если я премьер-министр, то понимаю одно: если я украду мало, то меня украинцы уважать не будут, а если украду много или очень много, меня будут уважать – «Хороший человек, молодец, дорвался до власти». Мало того, я потом опять стану депутатом или премьер-министром», – заявил Охрименко.

«Дефицит мы не ликвидируем в ближайшие 20-30 лет. Вообще, украинцы, прекращайте надеяться на государственную пенсию, зарабатывайте сами и не морочьте голову. У вас есть возможность заработать самим, и будет у вас хорошая пенсия. А если будете надеяться на государство – ничего не будет», – резюмировал Охрименко.

Напомним, ранее старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что пенсионный возраст на Украине снова будет повышаться.