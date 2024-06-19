Жизнь после Трампа: Европа попытается заменить Украине США

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Европа компенсирует военную помощь США Украине, которая может прекратиться, когда президентом станет Дональд Трамп, но вводить свои войска не собирается.

Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этого в конце концов исключать нельзя, но сегодня кроме Макрона никто в Европе к этому не готов. Конечно продолжать военную и финансовую поддержку Украины надо, все это знают. Даже если Трамп выиграет, и США не будут так сильно помогать Украине, надо найти европейские страны, которые будут помогать, чтобы этот баланс был все время существенным. Я думаю, что Франция, Германия, Польша, Великобритания – мы можем создать какие-то возможности. Если Трамп будет срезать эту помощь, мы будем делать больше», – сказал Квасьневский.

По его словам, США очень боятся, что украинские бомбардировки Белгородской области «могут провоцировать Путина». Сам Квасьневский считает, что Украина может наносить удары западным оружием, куда захочет, «но по Москве еще рано».