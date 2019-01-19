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19.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, Россия, Украина
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Жизнь продолжает наказывать майданщиков рублём

Отказавшись от концертов в России после Евромайдана, украинские исполнители потеряли и рынок праздничных корпоративов, который обеспечивал львиную долю доходов.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил известный украинский исполнитель, лидер группы «ВВ» Олег Скрипка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас это 80-90% (дохода, – авт.) и, учитывая, что у нас три четверти концертов было по России, это был наш рынок основной, сейчас этого нет. Мы стали больше ездить по Украине и за границу, намного больше.

Корпоративов за границей почти нет. Было, снова-таки, с россиянами, россияне очень любили поехать куда-то в Грецию или Италию и там сделать событие и пригласить артиста. Украинцы тоже так делают, но намного меньше – просто потому, что беднее», – заявил Скрипка.

Ранее Скрипка пожаловался, что после разрыва отношений с Россией стал зарабатывать в пять раз меньше.

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