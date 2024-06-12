Жизнь в Киеве кипит и кардинально резонирует с жалобами Зеленского «западным партнёрам»

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 19:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В то время как просроченный президент Украины Владимир Зеленский в своих турне по западным странам клянчит деньги и жалуется на то, что русские стирают города в порошок, Киев не производит впечатления застывшего в ужасе города с попрятавшимися по домам жителями.

Об этом свидетельствует репортаж из центра украинской столицы, снятый каналом «Киев от первого лица», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как просроченный президент Украины Владимир Зеленский в своих турне по западным...

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На кадрах можно увидеть оживлённые улицы города. При этом стоит страшный шум от автомобилей и установленных в арках электрогенераторов, поскольку центр обесточен. Тем не менее, летние террасы кафе заполнены людьми.

«Какой, шум, какой треш, я себя не слышу. Со всех сторон генераторы, со всех сторон машины», – комментирует автор видеоблога.

Примечательно, что съемка идёт в пол-шестого вечера в будний день. Улицы полны людей, все лавки на Крещатике заняты, кругом оживление. В большинстве своём гуляет молодёжь.

«Кто-то с работы во фраках, платьях, кто-то с телефонами снимает тик-токи, все лавочки заняты, все куда-то двигаются, какой-то муравейник, несмотря на то, что это будний день», – делится впечатлениями видеоблогер.

В конце репортажа начинает звучать сирена воздушной тревоги, на которую, впрочем, особо никто внимания не обращает. Блогера больше беспокоит другое – задаёт подписчикам вопрос, как они относятся к тому, что на время тревоги останавливается электротранспорт, тогда как маршрутки и автобусы продолжают движение. В целом Киев не производит впечатления столицы страны, которую стирают с лица земли.

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