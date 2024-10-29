Жизнь взаймы: Япония даст Украине $3 млрд – в кредит на 30 лет за счет доходов от российских активов

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Ведущее японское издание Nikkei пишет о внезапном счастье в кредит, которое привалило киевским банкротам: Токио выделит Украине $3 млрд.

По данным издания, Япония в рамках договоренностей с другими странами G7 предоставит Украине кредит на 471,9 млрд иен ($3 млрд), который будет погашаться за счет доходов от замороженных в Японии активов России.

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Займ профинансирует Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Средства перечислят в специальный фонд, созданный Всемирным банком для поддержки Украины. Отдельно подчеркивается, что Япония намерена проконтролировать, чтобы вложенные ею средства не использовались в военных целях.

Издание добавляет, что в общей сложности страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — намерены предоставить Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России.

Италия, председательствующая в G7, объявила 28 октября о вкладах и кредитах каждой страны и региона. Из примерно 50 миллиардов долларов, из кармана ЕС вынут 18,115 миллиарда евро (около 3 триллионов иен), Канада заплатит 5 миллиардов канадских долларов (около 550 миллиардов иен), а Великобритания заплатит 2,258 миллиарда фунтов стерлингов (около 450 миллиардов иен). В принципе, кредиты будут выдаваться в местной валюте.

Доля США составит $20 млрд. В Белом доме называли это решение «историческим». Деньги начнут перечислять в декабре 2024 года.

Каждый кредит начнется уже в декабре и будет предоставлен Киеву не позднее декабря 2027 года. Срок погашения составлял не менее 30 лет. Если по замороженным активам России будет инвестиционный доход сверх основного долга или процентов, он будет использован для досрочного погашения кредита Украине.

Все эти решения стали следствием окончательного утверждения 23 октября Советом ЕС макрофинансового кредита Украине на 35 млрд евро, 18 млрд из которых планируется передать в рамках инициативы G7.

Получить эти средства Украина сможет только при проведении «демократической политики», которая предполагает уважение к многопартийной парламентской системе, соблюдение прав человека и обеспечение верховенства закона. Еще около $3 млрд выделит Великобритания. Вклад Канады не уточнялся, но ранее его оценивали в $3,6 млрд.