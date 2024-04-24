«Жизнь Зеленского в большой опасности» – Джонсон

Максим Столяров.  
24.04.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как только Владимир Зеленский перестанет радовать бандеровцев «победами» на фронте, те устроят государственный переворот.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только Владимир Зеленский перестанет радовать бандеровцев «победами» на фронте, те устроят государственный переворот....

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«Насколько администрация Зеленского способна подтолкнуть неонацистов на государственный переворот?», – поинтересовался ведущий.

«Да, я думаю, этот неонацистский элемент – то, что представляет наибольшую угрозу шансам Зеленского выжить на своём посту.

Как только они решат взять дело в свои руки, и разочаруются в Зеленском или неудачах на фронте, жизнь Зеленского будет в опасности», – сказал аналитик.

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