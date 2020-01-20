20.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Религия, Россия, Скандал, Украина, Церковь
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«Жёстче, чем в 90-х» – Филарет пожаловался на рейдерские налёты «духовенства Епифания»

Раскольники «ПЦУ» совершают рейдерские налёты на приходы УПЦ КП, нападая на тех, с кем вместе еще в прошлом году получали томос.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава раскольничьего «Киевского патриархата» Филарет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейдерские захваты, которые совершает духовенство ПЦУ, несравнимы даже с тем, что было в 90-х с Московским Патриархатом. Например, в Клавдиево до сих пор духовенство ПЦУ пытается захватить храм Киевского патриархата, в Харькове священника избили, в Днепре тоже побили, захватывая храм, в Одессе – по всей Украине.

И кто это делает – те, которых я рукоположил, поставил их священниками и епископами, и они теперь ведут такую войну против Киевского патриархата! Позволяют себе то, чего не позволяет даже Московский Патриархат!» – пожаловался раскольник.

«Есть информация, что Киевская метрополия ПЦУ сейчас занимается вопросами принуждения приходов Киевского патриархата перерегистрировать свои уставы на ПЦУ, причём – силой. Доходит до рейдерских захватов.

И что нас очень удивляет, это что власть способствует этому, чего она делать не должна. Если власть не вмешивается в церковные дела, она должна не вмешиваться не на словах, а на деле. Если община хочет быть в составе Киевского патриархата, власть не должна принуждать общину перерегистрироваться на ПЦУ», – негодует Филарет.

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