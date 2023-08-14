«Жёстче надо» – Ходорковский разошелся в ценностных ориентирах с Западом

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что Запад не вводит санкций против детей российской элиты, потому что «уважает институт частной собственности».

Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакая война не оправдывает разрушение института частной собственности. Это – на чем стоит наша цивилизация. Поэтому для того, чтобы частную собственность арестовать, нужно провести соответствующие юридические процедуры. Это не так просто, когда путинская элитка озаботилась тем, чтобы оформить своим деткам гражданство той или иной европейской страны», – рассуждал Ходорковский.

Не самом деле первые санкции против детей российских высокопоставленных чиновников Минфин США ввел еще за несколько дней до начала СВО. Под них попали Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова, Петр Фрадков, сын экс-премьера Михаила Фрадкова, и Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

6 апреля 2022 года в США под персональные ограничения попали супруга и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. В сентябре в новый санкционный список вошла дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В апреле этого года Великобритания ввела санкции против детей российского миллиардера Владимира Евтушенкова, Феликса и Татьяны, а также жены Натальи Евтушенковой. В июне Чехия также внесла их в санкционные списки.