Жёсткая либеральная цензура установлена в России

24.11.2020, Москва, Платон Беседин

Российские либералы обвиняют телевидение в цензуре, но при этом сами установили жесточайшую либеральную диктатуру в Интернете. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает писатель Платон Беседин.

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…На прошлой неделе у меня вышла статья, рассказывающая о том, как отреагировали либералы (вернее, те, кого так называют – пусть и с истинными либеральными ценностями они не имеют ничего общего) на недавно открытый музей Зои Космодемьянской. Прочитайте этот мой текст – не поленитесь. А если ничто человеческое вам не чуждо (и порок лени, в том числе), то суть такова: есть две России – одна собственно Россия, а другая – Рашка, и вот последнюю вовсю и навязывают остальным условные либералы.

Да, не спорю: для кого-то это мысль очевидная, для кого-то, наоборот, спорная, но задуматься, обмыслить её в любом случае можно. Как минимум, а в идеале – нужно.

Однако когда «ПолитНавигатор», где и вышла моя статья, попробовал добиться прав нахождения в системе Pulse.mail.ru (это такой аналог «Яндекс.Дзена»), то изданию отказали, ссылаясь именно на данный текст.

Почему? Сама мысль о том, что есть иная точка зрения, для них, контролеров «свободного» информ-пространства, просто-таки кощунственна. Но если вы либералы, то где плюрализм мнений? Почему ваше существование ограничивается тем, что внутри МКАД, но вы столь равнодушны к тому, что находится вне его?

Почему мир со всеми его ценностями, точно джинн, заперт в лампу, наполненную селфи, комфортом и набором елейно-бессмысленных установок? Нет ответа.

Да, это мило, когда нам рассказывают о свободах, о демократии, о правах человека – так давайте же обнимемся, друзья! Угу, снимай пересоленную лапшу с оттопырившихся ушей. Потому что свободы, права заканчиваются ровно там, где входят в конфликт с правами и свободами, которые сформулированы светлоликими. Шаг в сторону – ты чумной.

И дело тут не в моей статье, отнюдь. Фокус в том, что сформирована матрица, которая полностью управляет человеком. Ведь он, этот человек, во многом представляет сотой то, что потребляет. Не только в плане пищи фактической (бургеры тебе в помощь), но и в плане пищи духовной, интеллектуальной. Нас кормят той информацией, которая должна форматировать нас же соответствующим образом.

Тем смешнее, когда люди с гордостью сообщают, что не смотрят телевизор (к слову, рейтинг доверия к ТВ упал за последние пять лет до критической отметки), а сами вырабатывают своё мнение. На основе чего? На основе свободной информации. А где вы ее берёте? Да в интернете.

Смешны те люди, которые полагают, будто веб-пространство свободно от манипуляций, а информация выбирается самим пользователем – не наоборот.

Нет, это вам дают то, что считают нужным дать. Так работает матрица – или дивный новый мир, – который, в полным соответствии с пророчеством Хаксли, контролирует население не дубинками и слезоточивым газом (прошлый век), а, к примеру, контентом в социальных сетях. И его тщательно отбирают – там нет места, скажем упрощая, патриотическим месседжам. Именно по этой причине мы видим группы, общества, поколения, отформатированные единым образом.

Ок, гугл, мы вещаем о тлетворной западной пропаганде, информационной диктатуре. Да, Большой Брат не просто следит за тобой – он давно уже узаконил рабство. Но как быть с собственным медиапространством? Прежде всего, с интернетом. Не проиграли ли мы битву за него? Или ещё поборемся? А если да, то как? И хотим ли бороться? Знаем ли как?

Кто-то вскрикнет: так что все запретить, а как же свобода слова? Вот и у меня тот же вопрос: а как же свобода Слова? Так давайте вместе требовать на него ответ у тех, кто сегодня выстроил и тщательно оберегает информационную диктатуру.