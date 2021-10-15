Жёсткая реакция Сербии на севере Косово оказалась проблемой для албанцев и Запада

15.10.2021 21:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Двухдневный форум, посвященный 60-летию Движения неприсоединения, проходивший в Белграде, стал поводом для обострения ситуации в сербских анклавах на севере Косово.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Косово-албанские власти начали с того, что обратились к участникам этого саммита с требованием осудить имперскую политику Сербии в Косово и тот «геноцид, который сербы на протяжении многих лет там осуществляли» и якобы продолжают лишать косовских албанцев их законных и логичных прав. Никто из участников саммита на это обращение никак не отреагировал. И после этого начался очередной виток эскалации конфликта, албанский спецназ появился на севере Косово. Но поскольку сербское население было накручено предыдущими конфликтами, камни в них полетели сразу же, и сценарий стал для них проблематичным. Безусловно, это было связано с саммитом. Тот факт, что никто из участников на их призыв не отреагировал, безусловно их взбесил», – сказал Бондарев.

Он считает, что несмотря на обострение, Сербия не должна вводить войска в Косово.

«Это был бы прецедент. Это было бы использовано против Сербии всеми ее врагами по образцу традиционных анти-сербских пиар-кампаний. Сербов надуманно обвиняли в геноциде, очень прочно в общественном мнении утвердив спайку: сербы равно геноцид», – сказал Бондарев.

Вместе с тем эксперт напомнил, что согласно резолюции ООН по косовскому урегулированию сербские вооруженные силы численностью не более 2000 человек имеют такое же право находиться на севере края, как и албанский спецназ. Однако он считает, что до такого обострения дело не дойдет.

«Я думаю, что в обострении ситуации не заинтересован никто. В том числе, и страны собирательного Запада. Сербию всеми правдами и неправдами пытаются затащить в НАТО. Это довольно тяжело. Но по мере того, как подрастет поколение, которое не помнит 1999 год, возможно. Если НАТО просуществует еще 25 лет. Если Запад введет против Сербии экономические санкции или использует военные средства, то немногочисленная прозападная прослойка в Сербии маргинализируется окончательно. И Сербия окончательно встанет на антизападные, пророссийские и прокитайские рельсы. Если в вашингтонском обкоме сидят не совсем дураки, они до этого доводить не будут», – подытожил Бондарев.