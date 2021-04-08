Жёсткие карантины высветили абсолютную нелегитимность западных «демократических» режимов – священник

08.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Опыт коронавирусных ограничений в разных странах мира показывает, что чем они жестче, тем меньше легитимности у власти. Так называемые свободолюбивые страны Запада и вовсе живут в системе «электронного пастуха», где «демократы» ограничивают права людей на передвижение.

Об этом на встрече в Москве заявил известный проповедник, протоиерей Андрей Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сравнении с этим, ограничения, действующие в России, являются самыми легкими, поэтому легитимность власти – самой высокой, по сравнению с «цивилизованным миром».

«Сегодня государства отказались полностью от всякой сакрализации власти. Они привязали себя к легитимизации от народа. Теперь народ должен легитимизировать власть и признать выборы. Но это не секрет ни для кого, что в той же хваленой Европе власти больше никого не представляют.

Интересная штука – вот локдауны. Есть такой современный философ Джорджио Гандон, я о нем недавно узнал благодаря своему очень образованному другу. Он говорит так: «Где жестче локдаун, там власть пропорционально жесткости локдауна ощущает свою нелегитимность». Это итальянский философ. Он говорит, что современные демократии никого не представляют.

Это давно уже банда жуликов, вертящихся сами по себе, решающих свои вопросы, прикрывающиеся мнением народа. И они на каком-то этапе понимают, что они не могут править без ограничений свободы. Им нужен терроризм, потому что терроризм позволяет проверку документов на улице, им нужен локдаун, потому что локдаун запирает людей по домам, и вы как суслики под веником сидите и все.

И где эти меры жестче, там пропорционально мы видим, где власть абсолютно нелегитимна. Чем жестче меры локдауна, тем больше нелегитимность. В нашей ситуации, у нас самая легкая ситуация, между прочим. Мы наслаждаемся свободой. Если бы мы были во Франции и Швейцарии, зашел бы сюда фараон и мы платили бы штраф, потому что собрались кучей, без намордников: «Где ваши документы?», «Почему так поздно?», «Больше трех не собираться», и приехали.

Это тюрьма там уже вполне реальная. Ни помолиться в храме, ни собрать день рождения ребенка – абсолютное концлагерное поведение, обнажающее нелегитимность существующей власти. А где этого нет сумасшествия власти: «Ваши документы», – «Ой, я забыл», – «Ну ладно, идите». Это наша страна»… На самом деле, наша страна впервые стала царством свободы в сравнении с этими якобы рукопожатными столпами великих свобод. Да они кролики, они находятся в мягкой системе электронного пастуха», – резюировал Ткачев.