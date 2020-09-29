Жёсткий сценарий: В случае отказа выполнять требования России – удар «Калибрами» с Каспия

29.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна жестко предупредить Армению и Азербайджан о недопустимости продолжения войны в Нагорном Карабахе, ввести бесполетную зону там и выставить ультиматум Турции с требованием не вмешиваться в конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, я бы сейчас нарастил военную группировку в самой Армении, сделал, действительно, как предполагалось, бесполетную зону и вообще потребовал прекращение огня в ультимативном порядке по обоим каналам. В Азербайджан бы отправил, в Армению, и ее предупреждение Турции – не вмешиваться в этот конфликт. В жесткой форме», – заявил Леонков.

– Я считаю, что мы должны действовать предельно жестко, – поддержал его телеведущий Владимир Соловьев.

Военный эксперт подчеркнул, что в случае необходимости Россия может задействовать силы Каспийской флотилии, которая уже наносила удары крылатыми ракетами по базам боевиков в Сирии: «Раньше нам говорили, что нам нечем отвечать – да у нас есть, чем ответить. Каспийская флотилия в Каспии не просто так болтается, не для проформы».

– Конечно, хочу напомнить, что Каспийская флотилия нанесла тогда удар, – поддержал Соловьев.

– Да, крылатыми ракетами, которые первый удар американская разведка даже не увидела. Несмотря на то, что работали все радары, все спутники висели над Сирией, – добавил Леонков.

– Чего-чего, а принуждать к миру мы умеем. Можем четко и жестко, – намекнул Соловьев.