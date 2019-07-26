Жёстко и без истерики: в Москве предложили не мешать Зеленскому падать в пропасть

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

После инцидента с захватом СБУ российского танкера в порту Измаила, России необходимо быть готовой к возможным будущим подобным провокациям со стороны враждебной Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя Украина, которую представляет власть Зеленского, а до этого представляла власть Порошенко, это враждебное интересам российского народа и РФ государство.

Вести себя мы должны соответственно: не истерить, не пытаться выражать очередную обеспокоенность, на которую там, в Киеве, уже давным-давно положили.

В практической повестке дня – введение полномасштабных санкций против тех украинских силовиков, новой команды Зеленского, которые проводят такой антироссийский курс. И, разумеется, надо разбираться в этой ситуации: почему капитан танкера, судовладельцы, зная, либо прогнозируя возможные последствия, тем не менее, пошли на то, чтобы зайти в территориальные воды Украины для выполнения каких-то коммерческих операций?

Очень серьёзно мы должны думать и о будущих таких возможных провокациях. Необходимо усиление группировки кораблей погранслужбы ФСБ России, соответственно, – в прилегающих к Украине морских акваториях, для того, чтобы мы могли чётко контролировать свои военно-морские границы.

Необходимо усиление Черноморского флота России, постоянная готовность войск Южного военного округа, он сейчас у нас в очень хорошем состоянии, и в целом, спокойно наблюдая за этой истерией, мы должны быть готовы к любым очень быстрым жёстким пресечениям возможных провокаций.

Отдельная тема – это охрана и оборона Крымского моста – здесь и Росгвардия, и Центральный аппарат ФСБ, и территориальные органы, Минобороны. Вооружённые силы России, я думаю, сделают всё, чтобы этот важнейший объект функционировал бесперебойно», – заявил эксперт.

«А в отношении Зеленского – ну, он сделал первый шаг, будем спокойно наблюдать. Судьба Зеленского в его собственных руках. Если он идёт в пропасть и хочет туда упасть, не будем подхватывать его под руки», – призвал Коротченко.