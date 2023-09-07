Жонглеры зерном: зерновая сделка стала идеей фикс Запада, но без России ничего не выйдет

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Тема зерновой сделки и производные от нее европейского эмбарго на экспорт украинской агропродукции и запретительных барьеров на пути российского продовольственного экспорта никак не желают уходить из повестки.

Практически синхронно с заявлениями на эти темы выступили генсек ООН Гуттериш, украинский президент Зеленский, лидеры пяти стран восточной Европы и дипмиссия РФ в Вашингтоне.

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Начнем с Гуттериша. Он заявил, что возобновление зерновой сделки является сейчас – ни много ни мало – одной из главных целей ООН. То есть выходит, что разблокирование черноморского морского пути это даже не локальный российско-украино-турецкий вопрос, а проблема мирового масштаба. Как говорится, однако!

«Нам надо сделать всë возможное, чтобы устранить ряд ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы», — отметил Гуттериш на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Генсек добавил, что для воскрешения сделки нужно создать систему взаимных гарантий, при которой Россия будет уверена в возможности экспорта продовольствия и удобрений. А страны, заинтересованные в экспорте зерна с Украины, будут уверены, что РФ готова пойти на возобновление зерновой инициативы.

Гуттериш посетовал на то, что у некоторых стран «появились сомнения, что Россия будет готова вернуться к черноморской инициативе».

«Но мы предпринимаем все усилия, чтобы восстановить атмосферу, в которой могут быть предоставлены взаимные гарантии для решения имеющейся проблемы», — уверяет генсек.

Как мы помним, новые предложения к России от ООН возил в Сочи Путину Эрдоган, однако, судя по кислой мине последнего, Россия стала недоверчивой и больше не склонна кидаться на любые западные заманухи, как голодная рыба на голую пуговицу. В числе новых идей от ООН – механизм посредничества для участия России в черноморской инициативе без прямого подключения наших банков к системе SWIFT, на что не пойдет ЕС, и устранение препятствий по страхованию российских кораблей.

Между тем время идет и приближается час Х, грозящий Украине неприятными последствиями. Введенный в мае Еврокомиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого эмбарго до сих пор не решен. И если Франция с Германией в общем не против пойти на встречу Киеву, то соседи Украины основательно уперлись рогом.

Общую позицию восточноевропейцев озвучил на днях польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс: Варшава, Братислава, София, Будапешт и Бухарест потребуют от Брюсселя продлить запрет на импорт зерна из Украины до конца текущего года.

Мотивы Польши в общем понятны – там не только экономический интерес, но приближающиеся октябрьские выборы в Сейм, делающие для находящихся при власти политиков чувствительными к протестам фермеров.

«Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить, чтобы этой ситуацией воспользовались отчаявшиеся фермеры, или радикальные лидеры фермерских объединений», — цитирует Politico мнение одного из польских аип-чиновников.

Зеленский в ответ на это не скрывает обиду на европейцев, отгораживающих свои рынки от демпингового украинского зерна в сложный для Украины период и грозится, что если зерновое эмбарго продолжится и после 15 сентября, Украина обратится в международный арбитраж. Об этом хозяин Банковой упомянул в ходе обращения к участникам саммита «Инициативы трех морей».

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна… Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний. Украина выполняет свои обещания.. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого», – цитируют Зеленского на сайте его офиса.

Напрямую обращаясь к президентам Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии, Польши, и вице-премьеру Болгарии, Зеленский плачется, что ограничения украинского экспорта сейчас «масштабируют разрушения», причиненные Незалежной в ходе войны.

Оно и понятно – вывоз зерна остается одним из немногих источников валютных поступлений в украинский бюджет после того, как накрылись металлургический, химический и машиностроительный кластеры, предприятия которых либо разрушены в ходе боевых действий, либо простаивают, либо перешли под контроль России.

Если накроется еще и экспорт зерна, Украина и правда встанет перед необходимостью жить исключительно за счет легализованного при Зеленском игрового бизнеса и экспорта наркотиков и живого товара. Последний еще не легализовали, но переправка его за кордон идет полным ходом..

Тем временем в Незалежной нашли интересный ассиметричный ответ на польское зерновое эмбарго. Как пишут киевские СМИ, украинские чиновники и депутаты получили негласный запрет на поездки в Польшу. Эту информацию, подтвердил и нардеп-одессит от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

«Польша не принимает наше зерно. Делает это потому, что скоро выборы – 15 октября, а фермеры в Польше являются одним из краеугольных камней и экономики, и электората. Поэтому существует бан на нашу продукцию, и это очень сложно решить. Что делает наша власть? Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят бан на нашу сельскохозяйственную продукцию. Это бред. Не надо играть в войнушки. Надо искать выход», – написал Гончаренко в соцсети.

Правда, не совсем понятно, какой ущерб нанесет Польше бойкот со стороны украинских випов. Это тот случай, когда «назло бабушке отморожу уши». Как нам кажется, узнав о том, что к ним перестали ездить дорогие гости из Киева, многие крайне правые польские круги лишь вздохнут с облегчением. И неизвестно, какая из двух стран в результате пострадает больше.

Заявили свою позицию по зерновой сделке вместе с обидой на США и наши дипломаты в Вашингтоне. По мнению российской дипмиссии, озвученному в ее телеграм-канале, Госдепартамент США демонстрирует нежелание обсуждать тему разблокирования поставок российской сельхозпродукции в другие страны.

В заявлении указывается, что именно западные санкции мешают нуждающимся странам приобретать российские продукты питания. Отмечается, что Россия готова рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки, как только будут решены системные задачи, направленные на продвижение экспорта российской сельхозпродукции.

Кроме того, в диппредставительстве подчеркнули, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия и удобрений и, несмотря на все возникающие трудности, продолжает выполнять свои договорные обязательства.

Ранее Эрдоган после переговоров с Путиным заявлял, что Анкара совместно с ООН подготовила новые предложения для возобновления зерновой сделки и надеется на их положительное рассмотрение. А Путин, в свою очередь, указал, что Москва будет готова вернуться в зерновую сделку после того, как все договоренности по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции будут полностью выполнены.

Как видим, вопрос стоит не в принципиальной плоскости, а в чисто технической. Москва демонстрирует свое отношение к сделке, как вопросу сугубо коммерческому, который должен нести нашей стране выгоду и прибыль, а не как военно-политическому, когда авансы выдаются под некие неявные и неочевидные ответные шаги лукавых «партнеров», всегда готовых на очередной «кидок».

И этот нынешний здоровый эгоизм вместе с презумпцией виновности партнеров по переговорам смотрится значительно выигрышнее предыдущих плачей о том, как нас все надули и обманули.