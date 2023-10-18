«Жрать нечего, коров перерезали, до зимы начнется голод» – беглый украинский экономист

Зе-команда ничего не понимает в экономике, поэтому несчастных украинцев ждет голод.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все будет хорошо, слава Украине, всем спасибо, все будет хорошо, всем спасибо, слава Украине» – подожди, слава-то слава, только жрать уже нечего. Уже перерезали одну треть дойного стада коров, понимаешь? Сейчас свиней режут, к зиме голод начнется. Плюс, везде так ищут российские нефтепродукты, что уже в бензоколонках в Украине нет ни дизеля, ни 95-го и цена растет.

Скоро не на чем ездить будет, делать пахоту осенью. А что же никто про это не говорит? А потому что, как говорил первый премьер-министр Зеленского, что Зеленский в экономике как кто разбирается, баран в апельсинах?», – язвительно заключил Соскин.