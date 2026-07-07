Жрите, твари: Семья Ганула жалуется, что в родном селе «даже не упоминают его имя»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже не знаю, как это написать — слезы заливают клавиатуру и может произойти короткое замыкание. О, ужас! Семья застреленного Ганула жалуется, что имя выродка не хотят увековечивать по месту рождения — в селе Новоселица под Кировоградом. Отец выродка, такой же нацист Вадим Ганул (в 2014-м пошел в АТО добровольцем), даже сочинил по этому поводу доносы в СБУ, ГБР и полицию, в которых обвинил руководство сельской громады в «антиукраинских взглядах» и «работе на врага». Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Очевидно, что жителей Новоселиц семья вурдалаков тоже заколебала.

«Имя моего сына, которого убила Россия посреди Одессы, отказываются упоминать в родном селе. Местные власти игнорируют и не хотят достойно почтить память моего сына. Это уже по прямому указанию старосты. Родители еще двух павших защитников начали собирать подписи против установки баннера с изображением Демьяна, мол, они не хотят, чтобы фото их погибших сыновей было рядом с фото моего сына, потому что он не так и не там погиб», — возмущается Ганул старший. Его даже не смущает, что «павших защитников» такие ганулы и сдали в свое время в ТЦК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Но и это не все:

«В новоселицкой сельской школе состоялся выпускной бал-праздник последнего звонка. На линейке зачитывали имена односельчан, погибших в результате войны или просто умерших находясь на военной службе и, представьте себе, имени Демьяна мы не услышали».

Напомню, что гражданских Ганул добивал и без всякой войны, а на военной службе никогда не находился.

Но вот к каким выводам приходит глава вурдалачьего клана:

«Как воспитывается молодое поколение украинцев?! Почему и на каких основаниях достойно не чествуется память моего сына? Мне стыдно за унижение чести и достоинства как моей лично, так чести и достоинства моего сына Демьяна. Как же это назвать? Только одним словом — работа на врага».

Вот, кстати, насчет воспитания — в рамках судебной психиатрии и правда интересно, как Ганул старший учил насиловать мужиков Ганула младшего?..

А на будущее Вадим Ганул развязывает себе руки:

«В случае угрозы жизни оставляю за собой право на самозащиту».

Ну, вы поняли, семья нацистов не собирается останавливаться и еще накинет «сюрпризов».

Ранее с подобными воззваниями выступала и сестра Ганула Лилия — она «волала» то же самое, только об Одессе, где власти также не дают разрешения на установку мемориальной доски утырку, а несанкционированные капища горожане разбивают, а дворники сметают. За это она назвала одесситов «умственно отсталым пророссийским дерьмом» и пожелала им «гореть в Аду вечность!».

Ныне же отец и дочь упирают на то, «как горько сейчас маме Демьяна».

Напомню, что на глазах у матерей, чьи дети были сожжены в Доме профсоюзов, Ганул жрал «шашлык из колорадов». И у тренера, которого Ганул избил, изнасиловал и сдал на смерть в ТЦК, тоже есть мама.

Так что сами теперь жрите, твари.