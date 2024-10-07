«Жрут и грабят» – в Киеве сравнили всех своих политиков с раковой опухолью

Вадим Москаленко.  
07.10.2024 20:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинская политическая и экономическая элита уже тридцать лет не думает ни о чём, кроме грабежа своего народа.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый органами РФ как преступник киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская политическая и экономическая элита уже тридцать лет не думает ни о чём, кроме...

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«У нас в стране несколько десятков тысяч представителей второй республики, которые с утра до вечера работают над тем, как расширить свое благосостояние. И самое страшное, когда эти долбо*бы набили все тумбочки этими зелеными бумажками, и живут в них, купаются. Я не удивлюсь, если они еще и задницы подтирали в туалете, пытаясь получить какой-то особый вау-эффект. Для них это просто смысл жизни, ничего больше. Вся вторая республика про это.

Сформировались бенефициары в 90-е и нулевые годы. Эти бенефициары ни о чем, кроме грабежа думать не могут, потому что они голодными стали еще в советское время, когда вот этот дефицит был, и бегали по очередям. А потом это все знание передали детям своим, внукам», – подчеркнул Романенко.

«И, соответственно, голодный человек, он расползся по всем коридорам власти и жрет, жрет, жрет. Эта вся раковая опухоль, она сожрала вторую республику с потрохами.

И мы же прекрасно понимаем, что это произошло не потому, что правоохранительная система не сработала. Им такие обвинения выдвигают, что они все свои остатки спокойно сохранят. И я готов поспорить, что ничего страшного с ними не произойдет», – злобно добавил он.

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