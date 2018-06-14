14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Жулье в шароварах оставило в дураках чванливых европейских чиновников

Верховная Рада, приняв по требованию Запада закон о создании антикоррупционного суда, умудрилась обмануть Венецианскую комиссию, консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский юрист Андрей Портнов.

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“Венецианская комиссия заявила, что не знает ничего о сфальсифицированной в законе об антикоррупционном суде скандальной норме, сохраняющей право общих судов рассматривать ещё несколько лет коррупционные дела. Комиссия заявила, что такой нормы она не требовала. А когда вы спешили со своим хвалебным в адрес украинской власти заявлением, что произошла невиданная судебная реформа, чем легализовали всю эту фальсификацию, вам такая мысль в голову не приходила?”, – поинтересовался юрист.

Он отметил, что депутаты от правящей коалиции возят представителей Венецианской комиссии по киевским ресторанам не просто так.

“Или может не чувствуете, что втёмную систематически используетесь украинской властью в корыстных политических целях, как это было уже с освещением вами люстрации и судебными изменениями в конституцию? Это было именно ваше безответственное заявление, что принятый закон является большим успехом, поэтому перед МВФ и международными организациями вы выглядите точно также маргинально, как и обманувшие вас с ключевой поправкой функционеры президентской администрации и парламентской коалиции”, – приходит к выводу Портнов.

В свою очередь депутат Верховной Рады прошлых созывов Елена Бондаренко заявила, что довольна этой ситуацией.

“А мне нравится. Хоть раз этих чванливых и зарвавшихся, везде сующих свой нос [членов Веницианской комиссии], проучило обычное жулье в шароварах”, – написала Бондаренко в комментариях к посту.