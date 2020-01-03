Жулик Зеленский пытается подсунуть украинцам фейковый референдум – эксперт

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский хочет поставить вопрос на возможном референдуме о продаже земли таким образом, чтобы не позволить жителям страны полностью отклонить данную инициативу.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос не в том, продавать ли землю иностранцам и сколько продавать. Вопрос в том, можно ли продавать её в принципе. То, что всем дано Богом или природой, продавать нельзя.

Сейчас наш президент несколько жульничает, когда говорит, что давайте проведем референдум не по вопросу «Можно ли вообще продавать землю?», а «Можно ли продавать землю иностранцам?». И только в 2024 году.

Результат референдума очевиден, но наш президент, наверное, хочет показать, что украинцы проголосовали за то, что нельзя продавать землю иностранцам, но они в принципе за то, чтобы – продавать. Нет. Вопрос должен стоять иначе.

Первым в программе кандидата в президенты Зеленского стоял вопрос о народовластии, о том, что нужно спросить у украинского народа, нужно ли продавать землю в принципе.

Хочу напомнить, что в Конституции написано буквально: «Земля и её недра являются объектом собственности украинского народа». То есть у собственника нужно спросить, хочет ли он продавать», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что большинство жителей Украины все так же выступают против открытия рынка сельскохозяйственной земли, несмотря на развернутую киевскими властями широкую агитацию.

«Вопрос в том, что земля – общее средство производства, которое принадлежит всем. Даже та пропагандистская кампания, которую пытается включить действующая власть, она ведется все время, что «давайте продадим землю и у нас на 5% вырастет ВВП» – она, на самом деле, не повлияла на украинцев, потому что 70% всегда были против», – пояснил Чемерис.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с ваучерами приватизированных госпредприятий в 90-х годах, когда на смену сладким обещаниям пришло падение производства и деиндустриализация.

Отметим, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно, так как сначала рынок запустят для украинцев, а уже после – проведут референдум.