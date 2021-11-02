Представители партии Владимира Зеленского «Слуга народа» победили на внеочередных выборах, которые состоялись в граничащей с Крымом Херсонской области в минувшие выходные. При этом голосование проходило в условиях рекордно низкой явки – на участки пришли только 21,39% избирателей, в то время как в 2019 году этот показатель составлял более 45%.

Бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко считает такие результаты закономерными.

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По его словам, победа партии Зеленского была обеспечена путем махинаций в условиях крайне низкой явки. Апатия же избирателей и неверие в украинские «оппозиционные» партии объясняется тем, что жители Херсонской области полагают – ситуация на Украине может измениться лишь в результате действий России, утверждает Журавко.

«Как всегда, меньшинство вышло, власти мобилизовали сторонников – и всё, а большая часть людей не поддержала.

Это показатель отношения к власти, что народ не вышел. Народ прекрасно видит, что на Украине не существует демократических выборов, происходит полнейший беспредел, население держат за рабов и болванов, и альтернативы нынешнему курсу нет.

Жителям Херсонской области попросту не за кого идти голосовать. Люди разочаровались даже в оппозиционных партиях, альтернативы нет, потому они пошли по простому пути – игнорирования голосования.

Прав оказался Владимир Владимирович Путин. В этих условиях сам народ не сможет привести тех политиков, которые в состоянии страну вывести из экономического кризиса и отказаться от курса на вражду с Россией.

Закончится это все плохо. Результат выборов в Херсонской области – это показатель, что только внешним фактором можно что-то поменять на Украине», – сказал Журавко.