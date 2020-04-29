Журавко: Начавшиеся протесты могут завершиться полным развалом Украины

29.04.2020, Киев, Владимир Гладков

Набирающие обороты протестные акции граждан, недовольных экономическим кризисом и неумелыми действиями власти, вспыхивающие в разных точках Украины, – это только преддверие лавины всеобщего протеста, который может стать судьбоносным для украинской государственности

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Это только начало. Будут стихийные протесты. Люди требуют открыть рынки – у крестьян продукты, которые выращивают и не могут продавать.

Кстати, мы помним, как Америка рассказывала, будто Украина будет «аграрной сверхдержавой». Что происходит на деле – мы видим.

Украина с каждым днём всё больше и больше теряет рабочих мест. Задолженности по заработным платам, плюс общая хозяйственная деятельность на грани развала. Экономический кризис во всех отраслях. Банковская система разваливается.

Поэтому люди по разным городам будут выходить стихийно и будут всё жёстче требовать свои права. Пока что мы видим, что начинают протестовать сельскохозяйственные регионы.

Кроме того, будет митинговать медицина, учителя будут бастовать, университеты и институты.

Но есть же ещё крупное производство, которое сегодня олигархи останавливают – там тоже будут выходить на манифестации, и рано или поздно это всё столкнётся в Киеве», – заявил Журавко.

Не закончены и протесты, связанные с продавленным Владимиром Зеленским в угоду Западу закона о продаже черноземов.

«То есть, цепочка начнёт рваться. Если так будет продолжаться, Украина рассыплется, и большая часть Украины будет смотреть в сторону России», – уверен бывший депутат.

По мнению Журавко, главной ошибкой протестующих было бы вновь позволить себя одурачить старым майданщикам-националистам, которые пытаются вернуться во власть на волне разочарования Зеленским.

«Самое страшное для меня, чтобы люди снова не поверили этим дебилам-нацикам, как Порошенко, Турчинов, Гройсман, Яценюк и другая националистическая наволочь. Людям надо обращать внимание на здравомыслящих людей, которые в состоянии вывести страну из тупика. Либо не страну, а кусок той страны, который в будущем примкнёт к России», – подытожил Журавко.