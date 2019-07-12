Журавко призвал поддержать кампанию на свержение режима вурдалаков

12.07.2019, Херсон, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после Евромайдана из-за преследования СБУ как «пособника сепаратистов Донбасса», выступил с призывом о помощи для продолжения борьбы против нацистского колониального режима, захватившего власть в Киеве.

Журавко является инвалидом – у него нет ног и одной руки, однако он продолжает ежедневно обнародовать факты преступлений нацистов на Украине, подчеркивая, что эти материалы в будущем лягут в основу обвинения не неизбежном трибунале против функционеров и пособников режима.

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«Мне нужно собрать денег на одно очень важное дело – какое, сказать прямо не могу. Но, зная меня, думаю, вы понимаете, что от этого дела у власти вурдалаков опять заболят пятые точки, и будут очень большие проблемы, которые приблизят их неизбежное падение!

Проблемы им, как вы знаете, я создаю уже шестой год. Проблема для них одна – я говорю Правду, а они её боятся и пытаются скрыть.

Думаю за эти годы я, точнее мы с вами вместе, спасли тысячи, если не десятки и сотни тысяч наших украинских сограждан закинув им спасательный круг Правды и, вытянув их из омута и болота лживой пропаганды власти вурдалаков и их прислуги в СМИ.

Сотни и тысячи людей, включая бывших атошников, пишут мне в личку и благодарят за то, что я, а точнее, опять-таки, мы с вами вместе делаем.

Я это обычно делаю на свои средства. Мне так же помогают хорошие друзья. Но у вас денег просил, если не ошибаюсь, не больше 3 раз за 5 лет.

И вот настал момент сделать нечто грандиозное и большое! Ударить по зубам власти вурдалаков с разгона и разбегу! Так чтобы кровью плевались (это все фигурально, никакого насилия не предполагается)! Чтобы мы с вами, вместе с народами Украины еще больше приблизили тот день, когда Украина, наконец-то, освободится от диктатуры селюково-фашистских быдло-рагулей!» – говорится в обращении Журавко.

Он указал реквизиты: Сберкарта: 4276 3801 4828 8694, Киви кошелек: +79160688376.