Журавко призвал Россию ударить ракетами по базам НАТО на Украине

13.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва должна перестать вести либеральную политику и жестко ответить обнаглевшему Западу, устроившему полосу конфликтов вдоль границ РФ.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Полоса конфликтов полыхает вокруг России: Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Киргизия. А вскоре к этому добавится Молдова и другие постсоветские страны. В такой ситуации реакция самой России на эти события должна быть уже более жесткой.

В первую очередь, надо конкретно заниматься Украиной. Ведь именно на Украине, откуда начиналась и строилась Русь, заложен огромный потенциал патриотов всего славянского мира. Там – очень много сторонников России.

А вот Западу/США нужна Украина, как враждебная России. А саму Россию, как сладкую «булочку», американцы и натовцы хотят порезать на куски и овладеть ее ресурсами. И для этого они будут идти на любое зло и пакости…

Я бы даже призвал россиян готовиться к самым неожиданным враждебным проявлениям со стороны США и НАТО. Ведь они каждый день демонстрируют, что переходят черту дозволенного.

И нельзя дальше с ними либеральничать. Если, например, залетел на днях вражеский беспилотник на территорию Крыма, хоть на один сантиметр пересек границу, то нужно его сразу же сбивать. После этого враг уже не будет идти на пустые растраты», – призвал Журавко.

Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, экс-депутат Рады заявил, что без вмешательства США там не обошлось, и призвал РФ ввести войска на линию соприкосновения.

«Хочу высказать свои мысли вслух. Конечно же, я не советчик России, но я бы поступил именно так. Раз, по-хорошему, так называемые «демократы» и «партнеры» лезут везде. Я бы отправил войска в Нагорный Карабах. Выставил посередине их спорной территории ракеты, нацеленные в сторону Азербайджана и в сторону Армении, и сказал бы: «Хватит, ребята друг друга убивать, успокоились все, и быстренько за стол переговоров! В течение двух часов найти общий язык, а все войска каждой из сторон отвести по местам их дислокации.

В течение 12-ти часов все консульства, посольства так называемых «зарубежных партнеров» (США, Англии, Франции и других европейских саттелитов) покинуть страну, как одну, так и другую. А территории Армении и Азербайджана объявить беспилотной зоной, закрыв полностью небо над этими странами». Может это кому то сказкой покажется? Но это мое личное мнение. А кто-то, может быть, и скажет, что у меня с головой не все в порядке», – добавил он.

Также, по мнению Алексея Журавко, РФ должна быстро и решительно решить украинскую проблему, ударив ракетами по всем местам базирования войск НАТО в этой стране.

«Ну а теперь, я вам дальше рассказываю. Украина, вроде бы дружеская страна россиянам. Но в ней сегодня существует враждебно настроенное правительство, президент. Также тут имеются террористические организации, нацистские и фашистские.

Ну, например, «Правый сектор», «Азов» (запрещены в РФ – ред.), и разные другие карательные батальоны. И это есть угроза не только России, но и Европе и самой Украине, т к. от их беспредела страдает целая страна. А к этому всему, никому не секрет, присутствует неконституционные и нелегальные натовские базы. Мало того, президент Украины Зеленский приглашает английские войска на территорию Украины.

Во Львове, на Западной Украине, также есть тренировочная база, и все об этом знают. А там уже недалеко и Польша. Так вот, стоит один раз шандарахнуть ракетой именно по тем объектам, которые угрожают безопасности самой России, и самой Украине. И именно чтобы эти ракеты попали в те объекты, которые враждебно настроены к слову «мир», «созидание» и «государственность» в прямом и переносном смысле», – написал экс-депутат.

Он убеждён, что никто не осудит Россию за такой поступок – союзники будут рады обрести мощную защиту, а враги сразу же пойдут на компромиссы.

Также Москва должна решительно поставить на место заигравшегося в «Османскую империю» президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Ну а теперь, то, что касается самого Эрдогана. Я все понимаю, что он партнер, что его когда-то от государственного переворота спасла Россия в лице В.Путина и спецслужб Российской Федерации. Мало того, в Турции поставили C-400 и начали строить атомную электростанцию.

Ну, наверное, и ему надо показать Кузькину мать и сказать уже жестко: «Ты смотри там, Эрдоганчик. Ты со своей «Османской империей» можешь заиграться. Так что остановись! И займись своим внутренним делом и своим государством!»

Вот так как-то оно, мое предложение выглядит! Но с этим террором, который происходит именно у нас на постсоветском пространстве, надо уже как-то заканчивать и прекращать с ними играть в эти зловещие бирюльки, которые навязаны недругами России», – резюмировал Журавко.