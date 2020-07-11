Журавко: Россия должна объявить Порошенко в международный розыск

11.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Обнародованные «пленки Деркача» с записью разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена стали доказательством того, что Украина является террористическим государством.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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По словам политика, Россия должна объявить Порошенко в международный розыск и возбудить против него уголовное дело за подготовку терактов в Крыму, о чем свидетельствуют «пленки».

«Обнародованные записи говорят о том, что государство под названием Украина стало непосредственно террористом, а главный террорист – это Порошенко. Все, что раньше говорила Россия и ФСБ, писало везде, кто готовил эти теракты, кого задержали, с каким оружием – это всего подтвердилось.

Порошенко ради денег, ради вылизывания своему американскому хозяину одного места готов пойти на все, жертвуя народом. И война, которую он творил на территории Украины, американцы все об этом знали.

Я думаю, мы еще и не такие пленки услышим – все еще впереди… С этим государством никто дел не будет иметь, растоптали государственность, убили в прямом и переносном смысле.

Я не хочу указывать России, что делать с таким отмороженным подонком, как Петр Алексеевич Порошенко, но считаю, что Россия должна возбудить уголовное дело. Он есть военный преступник и террорист номер один, его должны объявить в международный розыск», – заявил Журавко.

Напомним, на опубликованных накануне «пленках», записанных в августе 2016-го года Джо Байден критикует Порошенко за диверсии, организованные в Крыму в то время и приведшие к гибели людей.