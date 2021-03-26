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26.03.2021, Москва, Иван Добровольский
 
Дзен, Крым, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Журавлев: Современные украинские власти являются безусловными предателями, изменниками и коллаборационистами

Новости Украины

Стало известно, что трем участникам движения «Украинский выбор» предъявили обвинения в госизмене за проведение референдума в Крыму. Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины».

СМИ Украины сообщают, что под следствием находятся Александр Синявский, Иван Комелов и Александр Слюсаренко.  Все трое находились в качестве наблюдателей  на участках в составе избирательных комиссий, а также обеспечивали охрану участков и проведение референдума в Севастополе.

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По этому поводу высказался председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Бандеровские полицаи обвиняют этих людей, среди которых и наш соратник, лидер партии “РОДИНА” в Севастополе Иван Комелов, в “посягательстве на территориальную целостность Украины”. Из уст национальных изменников и предателей, сдавших свою страну на разграбление Западу ради собственных коррупционных привилегий, это звучит просто смешно.

Узколобым нацикам в погонах невдомек, что граждане, обвиняемые ими, на самом деле, встали на защиту своей истинной Родины. Не одной только России, частью которой Крым и Севастополь на культурном и духовном уровне оставались весь период украинской “бархатной оккупации”, но и нашей общей большой Родины – Советского Союза», – заявил председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Журавлев отметил, что с этой точки зрения «именно современные украинские власти являются безусловными предателями, изменниками и коллаборационистами». А Иван Комелов и его единомышленники, по мнению Журавлева, как граждане и патриоты, просто делают то, что должны.

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