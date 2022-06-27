Журфак МГУ оказался рассадником по подготовке иностранных агентов

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На журфаке МГУ проходит системная пропаганда против СВО.

Об этом сегодня на парламентских слушаниях по системе высшего образования заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, как у нас на факультете журналистики МГУ шельмуют тех, кто поддерживает президента. Шельмуют студентов и преподавателей, которые не боятся говорить, что они поддерживают. Не понимаю, когда преподаватель на лекции в качестве источника фейков указывает все государственные СМИ. Кого там вообще готовят? Эти люди пойдут работать в только оппозиционные СМИ? Получается, что не случайно, что из 25 журналистов, которым Минюст присвоил статус иноагентов, половина выпускники журфака МГУ», – сказал Миронов.

Примечательно, что ректор МГУ Виктор Садовничий в это время находился в зале.

Миронова поддержал спикер Госдумы Валерий Володин.

«Мы все хотели бы высказать недовольство тем, что происходит, когда, занимая государственные должности, начинают использовать свое рабочее место для пропаганды в интересах других государств. Хотелось бы, чтобы ректоры не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Потому что если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно бы было руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти. Тот, кто пытается использовать кафедру для пропаганды перед студентами, должен взять и уйти. Так поступают во всех странах. Посмотрите на Украину: что там происходит с теми, кто высказывает иную точку зрения. Здесь вопрос стоит о безопасности нашего государства», – сказал Володин.