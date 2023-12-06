Журнал Time, номинировавший Путина на человека года, привел украинцев в ярость

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Президент России Владимир Путин может стать человеком года по версии влиятельного американского журнала Time.

Редакция включила его одним из девяти претендентов по итогам 12-ти месяцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В прошлом году человеком года, по версии журнала, стал президент Украины Владимир Зеленский и «украинский дух». Номинация Путина возмутила ведущую львовского телеканала НТА.

«Издание Time продолжает поражать. Когда-то мы считали его максимально чистым, прозрачным и интересным, а сегодня видим, что есть определенные зашквары, хвальба главы государства-террориста. Разве этому может быть объяснение или оправдание?», – негодует журналистка.

Гость эфира, украинский юрист Андрей Смолий, поддерживающий националистов, посчитал выход на первое место Путина мировой тенденцией, в которой Россия по итогам этого года вернула позиции и восстановилась, а Украина – в проигрыше.

«Это не просто намеки, тут есть определенная тенденция. Мы сталкиваемся с тем, что Россия возвращается в информационное и политическое пространство. После забвения, после того, как они были опущены на политическое, общественное дно всего мира. Почему так происходит? Потому что, во-первых, были определенные ожидания, во-вторых, определенная усталость, в-третьих, мы видим, что все эти санкции, меры, которые были применены к России, они есть и были недостаточными. То есть Россия спокойно трансформировалась, Россия обходит санкции. Да, они не имеют такого количества средств, но они имеют эти средства и возможность вкладывать их. Ну и, в конце концов, мы видим политически это отражает определенный ландшафт в Соединенных Штатах Америки. Мы видим, что говорит тот же Трамп, один из претендентов на пост президента США и человек, который 50 на 50 может стать президентом США. Мы видим, что говорят другие кандидаты, мы видим, что говорит тот же канал Fox News и его представители. То есть это определенным образом вызов и тенденция, которая говорит о том, что не все так хорошо складывается», – заявил Смолий