13.06.2018, Львов, Михаил Рябов
|2 687 просмотров
Журналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
На любимый вопрос украинских националистов «Чей Крым?» можно отвечать встречным вопросом, который введет в ступор «свидомых» патриотов.
Об этом в своем блоге пишет львовский журналист Михаил Мищишин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Любимый вопрос националистов: «чей Крым?» – я сформулировал бы иначе. «Украина – чья?».
Честный украинец задумается. Умный загрустит. Патриот всплакнет. А дуракам закон не писан. Они и дальше будут спрашивать – «Крым чей?» – пишет Мищишин.
Метки: Михаил Мищишин
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
12:07 13 июняКоцаба раздолбал немцев в Бундестаге: Перестаньте быть двуликими!
11:52 13 июняНацики в бешенстве: В Киеве появилась реклама со словом «Россия»
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:26 13 июняНеужели: В ЕС на пятом году заметили террор украинских нацистов
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:49 13 июняКадыров ждет в Чечне комика, сравнившего его с пармезаном
10:39 13 июняУгроза наступления в Донбассе: ДНР готовит вторую линию обороны
10:11 13 июняБолее 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни
10:00 13 июняУкраинцы стали евразийскими пролетариями
9:55 13 июняКомандиры ВСУ получили право открывать огонь по своему усмотрению
9:50 13 июняУкраина искупает грехи Майдана
9:30 13 июняО чём договорились Ын Ирович с Дональдом Фредовичем
9:12 13 июняУкраина получила антиконституционный орган внешнего управления
8:55 13 июняФранция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей
8:30 13 июняСША нанесли удар по российским либералам
7:58 13 июняБудет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении
23:51 12 июняРоссия не идёт на уступки по Донбассу
23:14 12 июняЗапад возьмёт украинскую верхушку за фаберже
23:06 12 июняВ Киеве прозрели: Это не Путин в изоляции, а Порошенко
22:57 12 июняПорошенко показательно расправился с олигархом, спонсировавшим конкурентов
22:51 12 июняСБУ начала охоту за украинскими военнослужащими и волонтёрами
22:47 12 июняУ Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс
22:38 12 июняУкраинские нацики устроили бучу Киеве из-за объявлений на русском
22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
22:24 12 июняХельсинский союз по правам человека присоединился к запугиванию украинских болельщиков
21:38 12 июняВ Киеве обьявили украинский антисемитизм “провокацией российских спецслужб”
21:18 12 июняАлександр Захарченко вручил двухсоттысячный билет ОД «Донецкая Республика»
20:54 12 июня“Стальной кулак Порошенко”: Украина продемонстрировала боеготовность своих танков
20:30 12 июняВ Германии судят украинца, насмерть задавившего немецкую полицейскую
20:17 12 июняFreedom House фиксирует рост нападений украинских ультраправых на представителей меньшинств
19:56 12 июняМэру Одессы вернули загранпаспорта и разрешили ездить за границу
19:50 12 июняНа одесской таможне – крупное ЧП
19:37 12 июняАзербайджан официально пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре
19:22 12 июняЖурналисты рассказали о квартирах, авто и миллионах племянницы министра юстиции Украины
18:53 12 июняСБУ выбивает признания и незаконно изолирует людей – украинские правозащитники
18:37 12 июняИностранцы пытаются вербовать луганчан для минирования «серой зоны»
18:23 12 июняФинансовый аналитик: «Денег в украинском бюджете нет»
18:00 12 июняСША снова расширили санкции против России. В новом списке – IT-компании
17:53 12 июняВ Киеве жалуются: Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина-НАТО
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
17:12 12 июняЕхануров уверяет, что украинцы не согласны забыть о Крыме в обмен на Донбасс
16:52 12 июняУкраинским военным разрешили не платить штрафы и проценты по кредитам до окончания “войны с Россией”
16:44 12 июняКлимкин и Сийярто встретятся с венгерской общиной Закарпатья
16:17 12 июняВ Европе задумались о создании “черного списка” украинских судей и силовиков
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:47 12 июняВ Херсоне “скорая” насмерть сбила женщину, переходившую улицу на зеленый свет
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
15:34 12 июняВ Раде возмущены выступлением экс-регионалки в Бундестаге
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
15:07 12 июняНа Украине разгорается новый сепаратистский скандал, связанный с Закарпатьем
15:03 12 июняУкраинские правозащитники рассказали, как СБУ похищает людей для обмена на пленных солдат
14:42 12 июняВ ЕС ужаснулись, осознав, что происходит на Украине
14:25 12 июняАмериканские пошлины добивают украинскую экономику
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:45 12 июняНигде же не говорят по крымско-татарски – замдиректора ATR
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:31 11 июняДоскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
16:46 11 июняБританское издание извинилось перед Украиной
15:21 11 июняСБУ ограбила дом крымского татарина, критиковавшего Меджлис
11:50 11 июняТурчинов и Парубий соскочили с уголовного крючка главной военной прокуратуры
10:49 11 июняЭкс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе
10:21 9 июняНа Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море
10:06 9 июняРоссия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве
10:01 9 июняУкраинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов
9:55 9 июняВ Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
17:08 7 июняПутин: Проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
15:29 7 июня«Повторения Крымского сценария уже не будет – это очевидно»
12:31 7 июняЖурналистки нарядились в цвета украинского флага на «прямой линии» Путина
12:16 7 июняПаника Турчинова: Российские ракеты из Крыма «накрывают» всю Украину
8:42 7 июняДжемилева уличили в незнании географии Крыма
19:10 6 июняУкраинский футболист: мы никогда не вернем Крым
14:28 6 июняВ Крыму украинцев всегда считали за жлобов – беглая майданщица
9:39 6 июняДжемилев радуется страданиям крымских татар
22:17 5 июняУкраина разорвет соглашения с Россией по Азовскому морю
17:05 5 июняВерховный суд Украины отказал фирмам разоблачителя Порошенко добывать газ в Черном море
10:56 5 июняУкраинский депутат радуется засухе в Крыму
18:16 4 июняЗащита лидера «Русского блока» добилась успеха
17:02 4 июняУкраина закрывает часть акватории Азовского моря на все лето
10:00 4 июняБывшая соратница Януковича жалеет, что Севастополь не обнесли колючей проволокой
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
10:26 1 июняВ Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ
15:07 31 маяПризнает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига
14:57 31 маяРусская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
12:48 31 маяЛекция Джемилева в Стэнфордском университете обернулась полным провалом
11:43 31 маяКравчук призвал признать потерю Крыма и Донбасса
22:51 30 маяКиев угрожает посадить 700 000 жителей Крыма
21:20 29 маяКлимкин собрался усилить давление на Россию
12:39 29 маяРоссия передала новый «привет» Украине в Азовском море
12:09 29 маяВ Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона
10:21 29 маяЕсли бы да кабы: В Киеве продолжают фантазировать о потерянном Крыме
10:00 29 маяРоссия может прирасти не только Крымом
20:17 28 маяВ ответ на Керченский мост в Киеве предлагают отделить Крым каналом
19:53 28 маяСледующее обострение будет на Азовском море
19:50 28 маяУкраинское министерство увидело из космоса экономический спад в ночном Крыму
14:00 28 маяБизнес в Крыму придумал, как обойти санкции
9:49 28 маяГраждане Украины и РФ задержаны в Крыму за незаконный сбыт оружия
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:39 13 июняУгроза наступления в Донбассе: ДНР готовит вторую линию обороны
9:55 13 июняКомандиры ВСУ получили право открывать огонь по своему усмотрению
8:55 13 июняФранция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей
7:58 13 июняБудет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении
23:51 12 июняРоссия не идёт на уступки по Донбассу
22:51 12 июняСБУ начала охоту за украинскими военнослужащими и волонтёрами
22:47 12 июняУ Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс
22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
21:18 12 июняАлександр Захарченко вручил двухсоттысячный билет ОД «Донецкая Республика»
20:54 12 июня“Стальной кулак Порошенко”: Украина продемонстрировала боеготовность своих танков
18:37 12 июняИностранцы пытаются вербовать луганчан для минирования «серой зоны»
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
14:21 12 июняВ Донбассе новые жертвы среди мирного населения
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
12:52 12 июняЯстреб Гриценко сдулся и плачет, что война обернется бедой для Украины
12:16 12 июняЛавров ткнул Климкина в документы
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
11:01 12 июняВ украинском штабе жалуются, что Москва сорвала наступление ВСУ
8:26 12 июняЛавров раздолбал Волкера и Украину после переговоров в Германии
22:01 11 июняОпубликованы фото трупов украинцев, предпринявших неудачную попытку штурма позиций ДНР
21:50 11 июняВарварский обстрел Донецка: Репортаж с места трагедии
19:50 11 июняЖебривского на Донбассе может заменить радикал
19:40 11 июняЖебривский ушел, чтобы вернуться – эксперт
19:11 11 июняВ ЛНР разоблачили очередной фейк ВСУ
18:55 11 июняВСУ открыли миномётный огонь по северной окраине Донецка
18:43 11 июняДонбассу предрекли косовский сценарий в случае передачи границы вооруженным миротворцам
18:27 11 июняУкраина планирует наступление: в ВСУ отменили отпуска
17:25 11 июняОтставка Жебривского вызвана внутренними разногласиями и переделом сферы влияния – депутат ДНР
16:00 11 июняЖебривский испугался неадекватности украинских властей
15:13 11 июняЖебривский составит конкуренцию Порошенко на выборах президента?
15:06 11 июняОтставку Жебривского увязали со спецоперацией
14:37 11 июняОтставка Жебривского – предвестник войны
14:00 11 июняЗапахло жареным: Жебривский решил спасаться бегством
13:53 11 июняОпубликованы доказательства подготовки ВСУ к полномасштабной войне
13:04 11 июняОбещавший куркулизацию Донбасса гауляйтер подал в отставку
11:41 11 июняВСУ ведут обстрел Донецка. Есть жертвы
10:36 11 июняВСУ планируют сбить вертолёт делегации ЕС, которая приедет в Донбасс на этой неделе
10:00 11 июняГенерал разведки рассказал о секретной помощи США Украине
23:37 10 июняС линии фронта забрали разложившиеся тела украинских солдат
18:45 10 июняВСУ нанесли удар по Донецку
17:41 10 июняКиевский режим отдаст Донбасс без боя
1:09 10 июняГлаварь украинских наци: От западных санкций против России нет никакого толку
19:08 9 июняУкраинская разведка вербует бездомных для агитации в ДНР и ЛНР
18:55 9 июняУкраинские военные в панике сбежали из двух поселков на Донбассе
18:46 9 июняСтало известно, как Украина потеряет свою государственность
18:13 9 июняУкраина не должна расслабляться после ЧМ-2018
18:00 9 июняСоветник Захарченко рассказал о единственном шансе на мир в Донбассе
15:52 9 июняПорошенко дозвонился к Путину в Китай
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
12:07 13 июняКоцаба раздолбал немцев в Бундестаге: Перестаньте быть двуликими!
11:52 13 июняНацики в бешенстве: В Киеве появилась реклама со словом «Россия»
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:26 13 июняНеужели: В ЕС на пятом году заметили террор украинских нацистов
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:39 13 июняУгроза наступления в Донбассе: ДНР готовит вторую линию обороны
10:11 13 июняБолее 30 африканских стран обогнали Украину по уровню жизни
10:00 13 июняУкраинцы стали евразийскими пролетариями
9:55 13 июняКомандиры ВСУ получили право открывать огонь по своему усмотрению
9:50 13 июняУкраина искупает грехи Майдана
9:12 13 июняУкраина получила антиконституционный орган внешнего управления
8:55 13 июняФранция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей
8:30 13 июняСША нанесли удар по российским либералам
7:58 13 июняБудет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении
23:51 12 июняРоссия не идёт на уступки по Донбассу
23:14 12 июняЗапад возьмёт украинскую верхушку за фаберже
23:06 12 июняВ Киеве прозрели: Это не Путин в изоляции, а Порошенко
22:57 12 июняПорошенко показательно расправился с олигархом, спонсировавшим конкурентов
22:51 12 июняСБУ начала охоту за украинскими военнослужащими и волонтёрами
22:47 12 июняУ Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс
22:38 12 июняУкраинские нацики устроили бучу Киеве из-за объявлений на русском
22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
22:24 12 июняХельсинский союз по правам человека присоединился к запугиванию украинских болельщиков
21:38 12 июняВ Киеве обьявили украинский антисемитизм “провокацией российских спецслужб”
21:18 12 июняАлександр Захарченко вручил двухсоттысячный билет ОД «Донецкая Республика»
20:54 12 июня“Стальной кулак Порошенко”: Украина продемонстрировала боеготовность своих танков
20:30 12 июняВ Германии судят украинца, насмерть задавившего немецкую полицейскую
20:17 12 июняFreedom House фиксирует рост нападений украинских ультраправых на представителей меньшинств
19:56 12 июняМэру Одессы вернули загранпаспорта и разрешили ездить за границу
19:50 12 июняНа одесской таможне – крупное ЧП
19:37 12 июняАзербайджан официально пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре
19:22 12 июняЖурналисты рассказали о квартирах, авто и миллионах племянницы министра юстиции Украины
18:53 12 июняСБУ выбивает признания и незаконно изолирует людей – украинские правозащитники
18:37 12 июняИностранцы пытаются вербовать луганчан для минирования «серой зоны»
18:23 12 июняФинансовый аналитик: «Денег в украинском бюджете нет»
18:00 12 июняСША снова расширили санкции против России. В новом списке – IT-компании
17:53 12 июняВ Киеве жалуются: Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина-НАТО
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
17:12 12 июняЕхануров уверяет, что украинцы не согласны забыть о Крыме в обмен на Донбасс
16:52 12 июняУкраинским военным разрешили не платить штрафы и проценты по кредитам до окончания “войны с Россией”
16:44 12 июняКлимкин и Сийярто встретятся с венгерской общиной Закарпатья
16:17 12 июняВ Европе задумались о создании “черного списка” украинских судей и силовиков
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:47 12 июняВ Херсоне “скорая” насмерть сбила женщину, переходившую улицу на зеленый свет
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
15:34 12 июняВ Раде возмущены выступлением экс-регионалки в Бундестаге
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
15:07 12 июняНа Украине разгорается новый сепаратистский скандал, связанный с Закарпатьем
15:03 12 июняУкраинские правозащитники рассказали, как СБУ похищает людей для обмена на пленных солдат
14:42 12 июняВ ЕС ужаснулись, осознав, что происходит на Украине
14:25 12 июняАмериканские пошлины добивают украинскую экономику
14:21 12 июняВ Донбассе новые жертвы среди мирного населения
14:14 12 июняКиевский политолог указал на странную оппозиционность Мураева
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
11:52 13 июняНацики в бешенстве: В Киеве появилась реклама со словом «Россия»
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:49 13 июняКадыров ждет в Чечне комика, сравнившего его с пармезаном
9:30 13 июняО чём договорились Ын Ирович с Дональдом Фредовичем
8:55 13 июняФранция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей
8:30 13 июняСША нанесли удар по российским либералам
7:58 13 июняБудет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении
23:51 12 июняРоссия не идёт на уступки по Донбассу
23:06 12 июняВ Киеве прозрели: Это не Путин в изоляции, а Порошенко
22:47 12 июняУ Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс
22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
18:00 12 июняСША снова расширили санкции против России. В новом списке – IT-компании
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
14:01 12 июняВ Киеве паника: РФ сформировала боевой кулак в Азовском море
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
13:10 12 июняНа Украине хотят наловить побольше “русских шпионов” для обмена на украинских террористов
13:03 12 июняВ Киеве пугают украинских футбольных болельщиков тюремными камерами
12:59 12 июняКиевские эксперты бьются в истерике: Путин победил на всех фронтах
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:08 12 июняРезидент назначил Кадырова тренером сборной
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
14:40 11 июняСоратница Януковича: Из России можно пронести даже атомную бомбу
13:27 11 июняНазван самый страшный вариант для Украины
12:35 11 июня“Удар по Украине может быть ужасающим”
12:27 11 июня“Русские нам дороже” – турки отказались снять георгиевские ленты по требованию украинцев
11:58 11 июняБей мух и тигров. Борьба с коррупцией по-китайски
10:52 11 июняУкраинские боевики гадят болельщикам, отправляющимся в Россию
10:49 11 июняЭкс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе
10:00 11 июняГенерал разведки рассказал о секретной помощи США Украине
9:24 11 июняПропаганде вопреки: Киевляне выступили за дружбу с Россией
23:55 10 июняУкраинский ТВ-ведущий бегает по отелю в Турции в футболке, которую взял, чтобы злить русских
18:15 10 июняЛибералы заставили борцов с мусором скорбеть о террористе Сенцове
18:01 10 июняВ Раде негодуют: Деньги ЕС идут в Россию, а Украине достается лишь фига
17:50 10 июняДля евроинтеграции нужна руссоинтеграция – депутат Европарламента
17:41 10 июняКиевский режим отдаст Донбасс без боя
13:33 10 июняПутин боится навредить Вышинскому
1:09 10 июняГлаварь украинских наци: От западных санкций против России нет никакого толку
0:50 10 июняЗаднеприводный Портников агитирует не показывать ЧМ-2018 по украинскому ТВ
18:13 9 июняУкраина не должна расслабляться после ЧМ-2018
15:52 9 июняПорошенко дозвонился к Путину в Китай
14:44 9 июняПарубий обьявил Украину “передним краем” борьбы “западного добра” с “российским злом”
10:21 9 июняНа Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море
10:06 9 июняРоссия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве
10:01 9 июняУкраинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов
9:55 9 июняВ Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.