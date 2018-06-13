Политнавигатор - Новости России и Украины
13.06.2018, Львов, Михаил Рябов
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Галичина, Колониальная демократия, Крым, Общество, Россия, Украина

Журналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»


На любимый вопрос украинских националистов «Чей Крым?» можно отвечать встречным вопросом, который введет в ступор «свидомых» патриотов.

Об этом в своем блоге пишет львовский журналист Михаил Мищишин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Любимый вопрос националистов: «чей Крым?» – я сформулировал бы иначе. «Украина – чья?».

Честный украинец задумается. Умный загрустит. Патриот всплакнет. А дуракам закон не писан. Они и дальше будут спрашивать – «Крым чей?» – пишет Мищишин.

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